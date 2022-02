Smart popover component for React. Closes when you click away, no need to reclick the trigger button to close it.

For full docs and demo see http://projects.5mins.me/react-popover/

Installation

npm i @ terebentina / react - popover -S

Usage

import React from 'react' ; import Popover from '@terebentina/react-popover' ; import '@terebentina/react-popover/lib/styles.css' ; class MyComponent extends React . Component { render() { return ( < div > If you want to see a nice popover < Popover position = "bottom" className = "awesome" trigger = "click me" > here I am in all my glory! </ Popover > </ div > );

License

The MIT License

Copyright (c) 2016 Dan Caragea