Prettier plugin for Taskr.

Install

$ npm install --save-dev /prettier

Usage

exports.lint = function * ( task ) { yield task.source( 'src/**/*.js' ).prettier({ semi : false , useTabs : true , trailingComma : 'es5' }).target( 'dist/js' ); }

API

All configuration options can be found in Prettier's API documentation.

Support

Any issues or questions can be sent to the Taskr monorepo.

Please be sure to specify that you are using @taskr/prettier .

License

MIT © Luke Edwards