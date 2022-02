CoffeeScript plugin for Taskr.

Install

$ npm install --save-dev /coffee

Usage

Check out the documentation to see the available options.

exports.coffee = function * ( task ) { yield task.source( 'src/**/*.coffee' ).coffee({ sourceMap : true }).target( 'dist/js' ) }

Support

Any issues or questions can be sent to the Taskr monorepo.

Please be sure to specify that you are using @taskr/coffee .

License

MIT © Luke Edwards