TextBus 富文本编辑器 2.0 内测版

我们一直致力于让富文本开发也能像普通前端框架一样，通过简明易懂的 api 和少量的约定，即可编写出健壮的，可预期的行为。在 TextBus 1.0 的时，我们为此做了非常多的探索和努力，取得了不错的成果，但也因为如此，1.0 的设计在某些方面还留下一些遗憾。

幸运的是，TextBus 2.0 即将面世，我们在 1.0 的成果之上，重新设计了整个架构，致力于更简洁的 api，更友好的开发接入方式。

重新设计了组件系统，去掉了大家难以理解的装饰器，改为用类似 vue 的 setup 形式开发组件，并提供了一系列的 hooks 供大家定制交互行为

重新设计了数据模型，可根据用户的操作生成特定的底层原子命令，这让细粒度的历史记录和文档协同成为可能

核心架构脱离了具体平台，让 TextBus 的能力不仅限于在 PC 端，通过编写特定的中间层，可以方便的在移动端，甚至小程序上实现丰富的富文本能力

重写了渲染层，现在 TextBus 2.0 大多数情况下更新视图仅需要 1ms 时间，比 1.0 性能更好

使用文档

TextBus 中文指南

本地开发

TextBus 采用 lerna 作为多模块管理，全局安装 lerna。

npm install lerna -g

克隆 TextBus 仓库，并安装依赖。

git clone git@github.com:textbus/textbus.git cd textbus lerna bootstrap --hoist

启动开发环境。

npm start

官网地址

TextBus 官网 2.0 文档正在编辑中，官网目前仅为 1.0 文档

如果在官网还不能找到你想了解的问题，你可以加入 TextBus 的官方 QQ 群：786923770。你也可以直接扫码加入：

赞助

TextBus 的成长离不开社会的支持，如果 TextBus 为你带来了帮助，并且你也认同为知识付费，同时鼓励我们做的更好，欢迎通过下面的二维码表达你的支持