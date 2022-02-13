如果你还在使用 1.0 版本，请访问 TextBus 1.*
我们一直致力于让富文本开发也能像普通前端框架一样，通过简明易懂的 api 和少量的约定，即可编写出健壮的，可预期的行为。在 TextBus 1.0 的时，我们为此做了非常多的探索和努力，取得了不错的成果，但也因为如此，1.0 的设计在某些方面还留下一些遗憾。
幸运的是，TextBus 2.0 即将面世，我们在 1.0 的成果之上，重新设计了整个架构，致力于更简洁的 api，更友好的开发接入方式。
TextBus 采用 lerna 作为多模块管理，全局安装 lerna。
npm install lerna -g
克隆 TextBus 仓库，并安装依赖。
git clone git@github.com:textbus/textbus.git
cd textbus
lerna bootstrap --hoist
启动开发环境。
npm start
TextBus 官网 2.0 文档正在编辑中，官网目前仅为 1.0 文档
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