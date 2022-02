swc binding for the jest

Installation

npm i -D jest @swc/core @swc/jest yarn add -D jest @swc/core @swc/jest

Usage

jest.config.js :

module .exports = { transform : { '^.+\\.(t|j)sx?$' : '@swc/jest' , }, }

It will load swc configuration from .swcrc in default. You also can custom it:

const fs = require ( 'fs' ) const config = JSON .parse(fs.readFileSync( ` ${__dirname} /.swcrc` , 'utf-8' )) module .exports = { transform : { '^.+\\.(t|j)sx?$' : [ '@swc/jest' , { ...config, }], }, }

Q & A

Q: Jest use CommonJS in default. But I want to use ESM.

A: Setup Jest following this Guide.

For JavaScript, it need to configure package.json :

{ "type" : "module" }

For TypeScript, it need some configuration in jest.config.js :

module .exports = { extensionsToTreatAsEsm : [ '.ts' , '.tsx' ], }

Run test with --experimental-vm-modules :

cross-env NODE_OPTIONS=--experimental-vm-modules jest node --experimental-vm-modules ./node_modules/jest/bin/jest.js

License

MIT