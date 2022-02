NestJS IORedis

Description

Integrates IORedis with Nest

Installation

npm install @svtslv/nestjs-ioredis ioredis

npm install -D @types/ioredis

You can also use the interactive CLI

npx nestjs-modules

Examples

docker run -p 6379:6379 redis

import { Module } from '@nestjs/common' ; import { RedisModule } from '@svtslv/nestjs-ioredis' ; import { AppController } from './app.controller' ; ({ imports: [ RedisModule.forRoot({ config: { url: 'redis://localhost:6379' , }, }), ], controllers: [AppController], }) export class AppModule {}

import { Module } from '@nestjs/common' ; import { RedisModule } from '@svtslv/nestjs-ioredis' ; import { AppController } from './app.controller' ; ({ imports: [ RedisModule.forRootAsync({ useFactory: () => ({ config: { url: 'redis://localhost:6379' , }, }), }), ], controllers: [AppController], }) export class AppModule {}

import { Controller, Get, } from '@nestjs/common' ; import { InjectRedis, Redis } from '@svtslv/nestjs-ioredis' ; () export class AppController { constructor ( () private readonly redis: Redis, ) {} () async getHello() { await this .redis.set( 'key' , 'Redis data!' ); const redisData = await this .redis.get( "key" ); return { redisData }; } }

License

MIT