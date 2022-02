The official Svelte plugin for Vite.

Installation

npm install --save-dev @sveltejs/vite-plugin-svelte

Usage

import { defineConfig } from 'vite' ; import { svelte } from '@sveltejs/vite-plugin-svelte' ; export default defineConfig({ plugins : [ svelte({ }) ] });

Documentation

Packages

Package Changelog @sveltejs/vite-plugin-svelte Changelog

Got a question? / Need help?

Join the Svelte Discord server!

Development

Run pnpm i to install dependencies

to install dependencies Run pnpm dev in packages/vite-plugin-svelte to autobuild plugin

in to autobuild plugin Run pnpm dev in packages/playground/xxx to start a Vite app

Note that changes in the plugin needs restart of the Vite dev server.

Credits

Svelte and Vite creators, maintainers and contributors

rixo - without svelte-hmr and your support this would not have been possible

intrnl - initial inspiration from https://github.com/intrnl/vite-plugin-svelte

License

MIT