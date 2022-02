Storybook's eslint & prettier config

We like our code the way it is. This is how we like it.

If you like it this way too, feel free to use it.

All contributions are welcome.

ESlint

config can be found at: ./eslint.config.js

We extend from:

airbnb

plugin:jest/recommended

plugin:import/react-native

plugin:@typescript-eslint/recommended

prettier

prettier/react

prettier/@typescript-eslint

We have plugins for:

@typescript-eslint

prettier

jest

import

react

jsx-a11y

json

html

Prettier

config can be found at ./prettier.config.js

Remark