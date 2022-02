Svelte Story Format

Allows to write your stories in svelte syntax.

It supports:

args stories and stories without args ;

the "template" pattern for args stories, compatible with a svelte syntax ;

extractions of sources of the stories and compatible with addon-sources

decorators

knobs, actions, controls

storyshots (with a special jest transformation shipped under @storybook/addon-svelte-csf/jest-transform)

Example

<script> import { Meta, Story, Template } from '@storybook/addon-svelte-csf'; import Button from './Button.svelte'; let count = 0; function handleClick() { count += 1; } </script> <Meta title="Button" component={Button}/> <Template let:args> <Button {...args} on:click={handleClick}> You clicked: {count} </Button> </Template> <Story name="Rounded" args={{rounded: true}}/> <Story name="Square" source args={{rounded: false}}/> <!-- Dynamic snippet should be disabled for this story --> <Story name="Button No Args"> <Button>Label</Button> </Story>

Getting Started