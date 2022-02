Stencil Router

A simple router, inspired by React Router v4, for Stencil apps and vanilla Web Component apps.

<stencil-router> <stencil-route-switch scrollTopOffset={0}> <stencil-route url="/" component="landing-page" exact={true} /> <stencil-route url="/demos" component="demos-page" /> <stencil-route url="/other" component="other-page" /> <stencil-route component="page-not-found" /> </stencil-route-switch> </stencil-router>

Included components and all other information can be found in our wiki.