Steedos Low Code DevOps Platform

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华炎魔方是 Salesforce Developer Experience (DX) 的开源替代方案，将低代码技术与 DevOps 工具结合 ，实现低代码敏捷开发的新高度。

基于元数据

元数据是华炎魔方技术架构的核心。华炎魔方使用元数据定义对象，字段，配置，代码，逻辑和页面布局，并基于这些元数据自动生成系统的数据结构以及Steedos应用程序的用户界面和自动化逻辑。

点击了解华炎魔方元数据类型

企业级权限控制

华炎魔方定义了基于角色（简档/权限集）的权限控制体系，通过多种配置和编程入口，满足企业级软件对权限控制的各种需求。

软件包

元数据可以在可视化界面中进行修改，也可以使用Steeods VS Code插件同步为软件包，实现版本管理，并进一步编写代码、调试、测试、打包、部署。

云原生部署

基于华炎魔方开发的软件包，可以集中部署在一个Nodejs服务中，也可以基于容器技术，分布式部署在Kunernetes集群中。两种部署方式均基于事件驱动架构，可实现基于微服务的事件的发布与订阅。

快速向导

部署华炎魔方平台

部署华炎魔方平台后，可以下载、安装和运行华炎魔方软件包，可以使用低代码可视化设计工具创建自定义应用程序。如需同步和编写代码，请参考后续步骤部署开发环境。

Gitpod 部署远程开发环境

无论是使用华炎魔方作为开发工具来开发项目，还是调试运行华炎魔方平台源码，都需要安装开发环境，我们推荐使用 Gitpod 来启动远程开发环境，以免去本地安装开发环境的繁琐过程。

远程开发环境已经安装并初始化好必须的组件，包括 nodejs, mongodb, redis, vscode 等，详情请参考教程 启动远程开发环境。

我们为企业客户提供 Gitpod 中国区域云服务，了解更多请联系我们。

运行模板项目

访问网址 https://gitpod.io/#https://github.com/steedos/steedos-project-template 即可在线开发调式 华炎魔方模板项目，可以把#号后面的Git仓库地址换成您希望运行的任何华炎魔方项目的Git仓库地址。

创建新项目

您可以 Fork 华炎魔方模板项目 作为自己创建的新项目，也可以在本地命令行窗口执行以下命令来创建一个华炎魔方模板项目。

npx create-steedos-app my-app

只要把新项目的Git仓库地址追加到网址 https://gitpod.io/# 后面，用浏览器访问该地址就可以启动远程开发环境来开发项目了。

修改平台源码

访问网址 https://gitpod.io/#https://github.com/steedos/steedos-platform 即可在线开发调式 华炎魔方平台源码。

如果需要提交代码到Git仓库，请先Fork 华炎魔方平台源码，然后用 Fork 后的Git仓库地址替换掉上面网址 # 号后的Git仓库地址即可。

华炎魔方开源社区版基于MIT协议，包含开发工具的所有必备功能，不限制用户数。基于华炎魔方开发的软件包可以任意销售而无需支付授权费用。

创建自定义应用程序：华炎魔方基于元数据驱动，把传统通过代码实现的业务需求抽象为可配置的元数据 ，只需点击⿏标修改配置项，就能实现绝⼤多数业务需求，必要时仍可编写代码。

自定义字段: 基本字段类型、相关表、主表/子表、公式字段、累计汇总字段、自动编号字段。

权限引擎：华炎魔方基于权限集为每一个对象设置权限，支持公司级、记录级、字段级的权限控制。

API引擎: 华炎魔方自动为业务对象生成 GraphQL API， API自带身份验证并于华炎魔方权限引擎集成，实现数据权限控制。

审批王：审批王是华炎自主研发的流程引擎，功能可媲美泛微且完全免费。系统内置了流程设计、流程运行、管理维护、统计分析与流程优化等各类工具，帮助企业快速部署、有效监控并持续优化业务审批过程。

报表：使用华炎魔方的可视化报表工具，您可以快速配置统计图表，包括数据列表、分组报表、数据透视图、柱状图、饼图等，方便查看、分析和决策。

Dashboard: 连接第三方数据源，编写SQL语句，可视化设计各种统计图并汇总显示在仪表盘中。

JsReport报表: 可视化编写代码，开发自定义报表。

自动化工具：系统内置了批准过程、工作流规则、验证规则等自动化工具，通过设定自动化工具，可以在特定条件下自动化创建和更新记录、发送邮件、短信或系统内通知，也可以自动调用第三方系统的接口。

数据导入: 根据对象字段，配置Excel导入模版，通过Excel将数据批量导入到华炎魔方中。

华炎魔方DX: 华炎魔方DX包含一组 Visual Studio Code 插件，帮助您将可视化界面定义的元数据导出为源码，您可以进一步编写代码，实现高级业务逻辑功能。你可以在熟悉的环境中开发、调试、打包、发布华炎魔方软件包，并管理您的项目版本。

软件包打包、发布

华炎魔方（企业版）实现可更多企业级安全控制功能，并与相关第三方开源项目集成，满足企业客户的高级需求。了解更多请联系我们。

技术框架

服务端

华炎魔方服务端使用nodejs开发，您定义的元数据，和系统中录入的业务数据均保存在mongodb中。

MongoDB 版本 >= 4.2， 华炎魔方使用 MongoDB 作为元数据仓库和默认数据源.

Node.js 版本 >= 12。华炎魔方平台源码运行于 nodejs 环境。

Meteor: 基于 Meteor 开发环境魔方元数据解释引擎(steedos-server)。

Moleculer: 基于 Node.js 的响应式微服务框架。

GraphQL: 华炎魔方自动为业务对象生成 GraphQL API。

Lerna: 多包管理工具，用于管理和批量发布 npm 软件包。

前端

华炎魔方前端使用 React 开发表单、列表视图控件，并基于 Meteor 实现完整界面。

源码目录索引

NPM Scripts说明

本项目主要提供以下可执行的脚本命令：

脚本具体内容请查阅 package.json 文件中的 scripts 属性。

学习华炎魔方

您还可以根据华炎魔方快速构建应用程序的视频教程进行操作。

为华炎魔方做贡献

从上报BUG到提出改善建议，每一个贡献都非常欢迎。如果您打算动手修改代码来修正BUG或实现某个新功能，请先创建一个 ISSUE。

保持联系

如果您有任何疑问或想与其他华炎魔方用户交谈，请点击进入讨论或扫码添加以下联系方式与我们联系。