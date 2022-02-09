华炎魔方是 Salesforce Developer Experience (DX) 的开源替代方案，将低代码技术与 DevOps 工具结合 ，实现低代码敏捷开发的新高度。
元数据是华炎魔方技术架构的核心。华炎魔方使用元数据定义对象，字段，配置，代码，逻辑和页面布局，并基于这些元数据自动生成系统的数据结构以及Steedos应用程序的用户界面和自动化逻辑。
华炎魔方定义了基于角色（简档/权限集）的权限控制体系，通过多种配置和编程入口，满足企业级软件对权限控制的各种需求。
元数据可以在可视化界面中进行修改，也可以使用Steeods VS Code插件同步为软件包，实现版本管理，并进一步编写代码、调试、测试、打包、部署。
基于华炎魔方开发的软件包，可以集中部署在一个Nodejs服务中，也可以基于容器技术，分布式部署在Kunernetes集群中。两种部署方式均基于事件驱动架构，可实现基于微服务的事件的发布与订阅。
部署华炎魔方平台后，可以下载、安装和运行华炎魔方软件包，可以使用低代码可视化设计工具创建自定义应用程序。如需同步和编写代码，请参考后续步骤部署开发环境。
无论是使用华炎魔方作为开发工具来开发项目，还是调试运行华炎魔方平台源码，都需要安装开发环境，我们推荐使用 Gitpod 来启动远程开发环境，以免去本地安装开发环境的繁琐过程。
远程开发环境已经安装并初始化好必须的组件，包括 nodejs, mongodb, redis, vscode 等，详情请参考教程 启动远程开发环境。
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访问网址 https://gitpod.io/#https://github.com/steedos/steedos-project-template 即可在线开发调式 华炎魔方模板项目，可以把#号后面的Git仓库地址换成您希望运行的任何华炎魔方项目的Git仓库地址。
您可以 Fork 华炎魔方模板项目 作为自己创建的新项目，也可以在本地命令行窗口执行以下命令来创建一个华炎魔方模板项目。
npx create-steedos-app my-app
只要把新项目的Git仓库地址追加到网址
https://gitpod.io/# 后面，用浏览器访问该地址就可以启动远程开发环境来开发项目了。
访问网址 https://gitpod.io/#https://github.com/steedos/steedos-platform 即可在线开发调式 华炎魔方平台源码。
如果需要提交代码到Git仓库，请先Fork 华炎魔方平台源码，然后用 Fork 后的Git仓库地址替换掉上面网址
#号后的Git仓库地址即可。
华炎魔方开源社区版基于MIT协议，包含开发工具的所有必备功能，不限制用户数。基于华炎魔方开发的软件包可以任意销售而无需支付授权费用。
华炎魔方（企业版）实现可更多企业级安全控制功能，并与相关第三方开源项目集成，满足企业客户的高级需求。了解更多请联系我们。
华炎魔方服务端使用nodejs开发，您定义的元数据，和系统中录入的业务数据均保存在mongodb中。
华炎魔方前端使用 React 开发表单、列表视图控件，并基于 Meteor 实现完整界面。
steedos cli命令行创建魔方项目时自动生成的并不是这个模板项目，而是一个单独的 华炎魔方模板项目。
本项目主要提供以下可执行的脚本命令：
start:community 启动位于目录 steedos-projects/project-community 的社区版华炎魔方模板项目。
lerna run prepare 根据源码中各个NPM包之前的依赖关系依次执行各个NPM包内
prepare 指令打包所有需要打包的NPM包。
脚本具体内容请查阅 package.json 文件中的 scripts 属性。
您还可以根据华炎魔方快速构建应用程序的视频教程进行操作。
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