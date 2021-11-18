华炎合同管理系统

报告错误 · 讨论

合同管理是落实企业风险管理和内部控制的一项核心的管理业务，合同管理的好坏直接影响企业的经营绩效。借助华炎合同管理系统，你能够集中进行合同存储，提高合规性，自动化和加快整个合同生命周期，并获得更多其他业务优势。

华炎魔方内置专业的流程引擎，对于合同管理中的各种事项，只需简单配置，就能实现电子化审批。

合同签署 可以在电脑端和手机端发起合同审批并处理。审批过程中，会保存合同文本的所有版本。合同审批发起后，合同信息自动进入合同台账

付款申请 基于付款计划发起付款申请流程。付款申请完成后，系统自动更新合同台账信息、付款计划执行信息，同时也可以自动将付款单的详细信息通过接口传入财务管理系统。

供应商资质审查 可以设定供应商准入流程。在系统里发起审查，填写信息、上传资质文件，相关人员和各级领导查验信息后核准资质。

在一个中央数据库中集中维护整个企业的标准条款、合同模板和政策规则。

范本新增与修订 合同范本新增或修订时，必须严格按照公司规章制度进行审批，审批通过自动存入范本库。

范本编辑控制 引用合同范本时，合同中不可修订条款在合同编辑过程中是只读的，用户只能修改合同中允许编辑的指定位置。

范本使用权限 限制范本的可用部门、可用人员，也可以限制调用接口生成范本的第三方应用程序。

自动化处理 范本中可设定变量，第三方业务系统可以通过标准API，传入参数，从范本自动生成带水印的PDF文件。

通过添加电子签名功能，你可以省去邮寄和签署多份合同副本的步骤，节约时间和成本。

证书管理 统一管理公司所有员工、供应商、客户以及合作伙伴的电子签名证书。

电子签章 对合同加盖电子印章，并使用电子证书对文件进行签名和加密。

签章验证 可随时查看和校验电子签名的有效性。合同如果被篡改，签名自动失效。

合同管理的各项功能，包括对流程发起、审批和监控都可以扩展到移动端，即时领导出差，一部手机，即可实现随时随地管理合同、使用签章、监控执行、预警风险。签署更高效，管理更便捷。

消息推送 有新的待处理事项时，华炎魔方手机客户端会自动弹出推送提醒。

个性化手机界面 只需简单配置，就能定制你的专属手机客户端。

收付款管理功能可以帮您确保数据安全，减少繁琐的手动审批环节

收款计划 合同审批单中收款计划信息会同步进入台账信息中，如审批单中没有填写收款计划，执行人也可以在台账的收款计划中进行补录，也可以随时更新计划。可以对收款节点设置提醒功能。

收款记录 收款成功后，数据自动同步到台账中，点击收款说明，进入详细数据页，就能查看相关信息。

付款计划 审批单中付款计划信息会同步进入台账信息中，如审批单中没有填写付款计划，执行人也可以在台账的付款计划中进行补录。

付款记录 付款成功后，相关数据会自动同步到台账信息中，点击合同名称，就能看到付款记录的详细信息。

可以将业务系统和财务系统生成的各种电子发票进行统一合规的管理，完成电子发票的采集，保存，查询，归档等一系列的操作。并且严格按照国家的政策的规定，帮您预警风险。

合规监测 入账发票相关数据真实可靠，查验速度快

风险预警 对不合规以及重复报销等及时提醒

数据与凭证关联 在发票检索方面只要知道发票某一个参数就可以查看到已经归档的发票，方便后续在税务稽查中快速应对。

源码解析

每个企业因行业不同、规模不同、业务不同，合同管理的要素和侧重点也不一样。华炎合同管理系统基于Creator“低代码”平台开发，在提供强大功能的同时，按需定制也非常方便。开发人员无需编写代码，只需调整配置文件，即可快速满足业务部门的需求。

项目结构

项目核心源码非常简单，包括以下内容：

系统配置文件

文件 steedos-config.yml ，配置系统参数：

数据库连接方式；

附件存储位置；

服务端口和访问地址。

系统可以连接到默认的MongoDB数据库，也可以连接到第三方系统的Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL数据库。

对象配置文件

文件 src/contract/contracts.object.yml，每一个业务对象是一个独立的配置文件。

设定对象的基本属性，例如显示名、数据表名、图标等；

设定对象启用的功能，包括： 允许上传附件； 允许全局搜索； 允许创建任务； 允许创建日程； 允许发表评论； 开通API接口； 开启审计日志； 启用回收站。



配置对象字段

开发人员可以配置对象的字段，Creator支持常见的字段类型：

文本型；

日期型；

布尔型；

数值型；

选择型（单选、多选）；

关联到相关表（单选、多选）。

开发人员可以设定字段的显示名称、描述、可选项、是否必填、分组显示等参数。 开发人员可以将字段关联到另一个对象，两个对象之间会自动创建关联关系，在查看主表记录时，自动显示相关的子表记录。

开发人员可以配置对象的列表视图，一个对象可以由一个或多个列表视图组成。业务人员在前台操作时，可以很方便的切换列表视图，也可以自定义列表视图。

列表视图可以配置以下参数：

选择列表显示的字段；

设定排序规则；

设定列表过滤条件；

设定快捷过滤字段。

开发人员可以配置对象的默认访问权限，系统上线后，系统管理员也可以在设置界面中设置对象权限。

对象可以配置以下权限：

允许创建；

允许修改；

允许删除；

允许查看所有记录；

允许修改所有记录； 高级权限配置：

对于集团企业，可以设定只能查看、修改本分部的数据；

对于敏感的业务数据，可以设定只能查看、修改部分字段。

触发器

触发器 src/triggers/contracts.object.js，业务逻辑触发器，可以在数据增删改发生时处理业务逻辑。

数据插入前；

数据插入后；

数据更新前；

数据更新后；

数据删除前；

数据删除后；

项目源码基于NodeJS，使用MongoDB数据库，可以轻松与您现有的NodeJS项目集成，或是通过系统提供的标准化ODATA、GraphQL接口与第三方业务系统集成。

源码安装与调试

安装前准备

安装 yarn

npm i yarn -g

使用yarn安装依赖包

yarn

启动服务器

yarn start

了解更多

关于 Steedos 低代码开发平台

保持联系

如果您有任何疑问或想与其他华炎魔方用户交谈，请点击进入讨论或扫码添加以下联系方式与我们联系！

开发人员微信群