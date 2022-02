Lint and/or fix code using ESLint.

Install

$ yarn add --dev @start/plugin-lib-eslint

Usage

Signature

eslint(options?: {}, formatter?: string )

options

ESLint CLIEngine options.

Default:

{ cache : true , cacheLocation : 'node_modules/.cache/eslint' }

formatter

ESLint formatter.

Example

import sequence from '@start/plugin-sequence' import findGitStaged from '@start/plugin-find-git-staged' import read from '@start/plugin-read' import eslint from '@start/plugin-lib-eslint' export const task = () => sequence( findGitStaged( 'src/**/*.js' ), read, eslint({ rules : { 'no-undef' : 'error' } }) )