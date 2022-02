⬛️ cli

CLI entry point.

Install

$ yarn add --dev @start/cli

Usage

Example

"start" : { "file" : "./my-tasks-file" , "preset" : "my-awesome-start-preset" , "require" : [ "whatever-require-hook-lib" , [ "@babel/register" , { "extensions" : [ ".ts" , ".js" ] } ] ], "reporter" : "@start/reporter-verbose" }

$ yarn start One of the following task names is required: * foo * bar * baz