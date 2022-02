React Splide React Splide is the React component for the Splide slider/carousel. Getting Started

Demo

Discussions

Quick Start

Get the latest version from NPM:

$ npm install /react-splide

Import CSS and components:

import { Splide, SplideSlide } from '@splidejs/react-splide' ; import '@splidejs/splide/dist/css/themes/splide-default.min.css' ; export function Slider ( ) { return ( <Splide options={ { rewind: true } }> <SplideSlide> <img src="image1.jpg" alt="Image 1"/> </SplideSlide> <SplideSlide> <img src="image2.jpg" alt="Image 2"/> </SplideSlide> </Splide> ); }

Visit here for more details.

Support Splide

Please support the project if you like it!

License

React Splide and Splide are released under the MIT license. © 2021 Naotoshi Fujita