Modular TypeScript wallet adapters and components for Solana applications.

Quick Setup (using React UI)

There are also material-ui and ant-design packages if you use those component frameworks.

Install

Install these dependencies:

yarn add @solana/wallet-adapter-base \ @solana/wallet-adapter-react \ @solana/wallet-adapter-react-ui \ @solana/wallet-adapter-wallets \ @solana/web3.js \ react

Setup

import React, { FC, useMemo } from 'react'; import { ConnectionProvider, WalletProvider } from '@solana/wallet-adapter-react'; import { WalletAdapterNetwork } from '@solana/wallet-adapter-base'; import { LedgerWalletAdapter, PhantomWalletAdapter, SlopeWalletAdapter, SolflareWalletAdapter, SolletExtensionWalletAdapter, SolletWalletAdapter, TorusWalletAdapter, } from '@solana/wallet-adapter-wallets'; import { WalletModalProvider, WalletDisconnectButton, WalletMultiButton } from '@solana/wallet-adapter-react-ui'; import { clusterApiUrl } from '@solana/web3.js'; // Default styles that can be overridden by your app require('@solana/wallet-adapter-react-ui/styles.css'); export const Wallet: FC = () => { // The network can be set to 'devnet', 'testnet', or 'mainnet-beta'. const network = WalletAdapterNetwork.Devnet; // You can also provide a custom RPC endpoint. const endpoint = useMemo(() => clusterApiUrl(network), [network]); // @solana/wallet-adapter-wallets includes all the adapters but supports tree shaking and lazy loading -- // Only the wallets you configure here will be compiled into your application, and only the dependencies // of wallets that your users connect to will be loaded. const wallets = useMemo( () => [ new PhantomWalletAdapter(), new SlopeWalletAdapter(), new SolflareWalletAdapter({ network }), new TorusWalletAdapter(), new LedgerWalletAdapter(), new SolletWalletAdapter({ network }), new SolletExtensionWalletAdapter({ network }), ], [network] ); return ( <ConnectionProvider endpoint={endpoint}> <WalletProvider wallets={wallets} autoConnect> <WalletModalProvider> <WalletMultiButton /> <WalletDisconnectButton /> { /* Your app's components go here, nested within the context providers. */ } </WalletModalProvider> </WalletProvider> </ConnectionProvider> ); };

Usage

import { WalletNotConnectedError } from '@solana/wallet-adapter-base'; import { useConnection, useWallet } from '@solana/wallet-adapter-react'; import { Keypair, SystemProgram, Transaction } from '@solana/web3.js'; import React, { FC, useCallback } from 'react'; export const SendOneLamportToRandomAddress: FC = () => { const { connection } = useConnection(); const { publicKey, sendTransaction } = useWallet(); const onClick = useCallback(async () => { if (!publicKey) throw new WalletNotConnectedError(); const transaction = new Transaction().add( SystemProgram.transfer({ fromPubkey: publicKey, toPubkey: Keypair.generate().publicKey, lamports: 1, }) ); const signature = await sendTransaction(transaction, connection); await connection.confirmTransaction(signature, 'processed'); }, [publicKey, sendTransaction, connection]); return ( <button onClick={onClick} disabled={!publicKey}> Send 1 lamport to a random address! </button> ); };

Packages

This library is organized into small packages with few dependencies. To add it to your dApp, you'll need core packages, some wallets, and UI components for your chosen framework.

Core

These packages are what most projects can use to support wallets on Solana.

package description npm base Adapter interfaces, error types, and common utilities @solana/wallet-adapter-base react Contexts and hooks for React dApps @solana/wallet-adapter-react angular Stores and configuration for Angular dApps @heavy-duty/wallet-adapter vue Stores, composables, and components for Vue 2 and 3 dApps solana-wallets-vue svelte * Stores for Svelte dApps @solana/wallet-adapter-svelte

* Package has not been published to NPM yet.

Wallets

These packages provide adapters for each wallet. You can use the wallets package, or add the individual wallet packages you want.

package description npm wallets Includes all the wallets (with tree shaking) @solana/wallet-adapter-wallets bitkeep Adapter for BitKeep @solana/wallet-adapter-bitkeep bitpie Adapter for Bitpie @solana/wallet-adapter-bitpie blocto Adapter for Blocto @solana/wallet-adapter-blocto clover Adapter for Clover @solana/wallet-adapter-clover coin98 Adapter for Coin98 @solana/wallet-adapter-coin98 coinhub Adapter for Coinhub @solana/wallet-adapter-coinhub ledger Adapter for Ledger @solana/wallet-adapter-ledger mathwallet Adapter for MathWallet @solana/wallet-adapter-mathwallet phantom Adapter for Phantom @solana/wallet-adapter-phantom safepal Adapter for SafePal @solana/wallet-adapter-safepal slope Adapter for Slope @solana/wallet-adapter-slope solflare Adapter for Solflare @solana/wallet-adapter-solflare sollet Adapter for Sollet @solana/wallet-adapter-sollet solong Adapter for Solong @solana/wallet-adapter-solong tokenpocket Adapter for TokenPocket @solana/wallet-adapter-tokenpocket torus Adapter for Torus @solana/wallet-adapter-torus walletconnect * Adapter for WalletConnect @solana/wallet-adapter-walletconnect

* Package has not been published to NPM yet.

UI Components

These packages provide components for common UI frameworks.

Starter Projects

These packages provide projects that you can use to start building a dApp with built-in wallet support. Alternatively, check out solana-dapp-next for a more complete framework.

Build from Source

Clone the project:

git clone https://github.com/solana-labs/wallet-adapter.git

Install dependencies:

cd wallet-adapter yarn install

Build all packages:

yarn build

Run locally: