Clipboard.js bindings for Vue 3.

This repository is a port of Inndy's vue-clipboard2 plugin for Vue3.

Install

npm install --save @soerenmartius/vue3-clipboard

Usage

Import the v-clipboard directive globally

src/main.ts

import { createApp } from 'vue' import App from './App.vue' import { VueClipboard } from '@soerenmartius/vue3-clipboard' createApp(App).use(VueClipboard).mount( '#app' )

Import the v-clipboard directive for a specific component

Examples

Apply the v-clipboard directive to an element

<template> <input v-model= "value" /> <button v-clipboard= "value" >Copy< /button> </ template> <script lang= "ts" > import { defineComponent, ref } from 'vue' export default defineComponent({ setup() { const value = ref( 'lorem' ) return { value } }, }) < /script>

Copy value of an input, and handle events separately.

<template> <input v-model= "value" /> <button v-clipboard:copy= "value" v-clipboard:success= "onSuccess" v-clipboard:error= "onError" > Copy < /button> </ template> <script lang= "ts" > import { defineComponent, ref } from 'vue' export default defineComponent({ setup() { const value = ref( 'lorem' ) const onSuccess = () => { console .log( 'success' ) } const onError = () => { console .log( 'error' ) } return { value, onSuccess, onError } }, }) < /script>

Standalone usage of the toClipboard function

<template> <input v-model= "value" /> <button = "toClipboard(value)" >Copy< /button> </ template> <script lang= "ts" > import { defineComponent, ref } from 'vue' import { toClipboard } from '@soerenmartius/vue3-clipboard' export default defineComponent({ setup() { const value = ref( 'lorem' ) return { value, toClipboard } }, }) < /script>

Contributing

Contributions are always encouraged and welcome! For the process of accepting changes, we use Pull Requests. For feature requests please fill an issue.

License