Convert an object of time properties to milliseconds: {seconds: 2} → 2000

Install

$ npm install /to-milliseconds

Usage

import toMilliseconds from '@sindresorhus/to-milliseconds' ; toMilliseconds({ days : 15 , hours : 11 , minutes : 23 , seconds : 20 , milliseconds : 1 }); setTimeout( () => { }, toMilliseconds({ minutes : 2 }));

API

timeDescriptor

Type: object

Specify an object with any of the following properties:

days

hours

minutes

seconds

milliseconds

microseconds

nanoseconds

