chunkify

Split an iterable into evenly sized chunks

Install

$ npm install /chunkify

Usage

import chunkify from '@sindresorhus/chunkify' ; console .log([...chunkify([ 1 , 2 , 3 , 4 ], 2 )]); console .log([...chunkify([ 1 , 2 , 3 , 4 ], 3 )]);

API

Returns an iterable with the chunks. The last chunk could be smaller.

iterable

Type: Iterable (for example, Array )

The iterable to chunkify.

chunkSize

Type: number (integer)\ Minimum: 1

The size of the chunks.