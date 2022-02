Events

Tiny type-safe event emitter.

Installation

npm install @ servie / events --save

Usage

import { Emitter, once, ALL_EVENTS } from "@servie/events" ; interface Events { test: [ boolean ]; other: [ string ]; } const events = new Emitter<Events>(); const listener = ( ...args ) => console .log(args); const off = events.on( "test" , listener); events.emit( "test" , true ); const eachListener = ( { type , args } ) => console .log( type , args); const off = events.on(ALL_EVENTS, eachListener); const runOnce = ( ...args ) => console .log(args); once(events, "test" , runOnce); off();

TypeScript

This project is written using TypeScript and publishes the definitions directly to NPM.

License

MIT