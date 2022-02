react-amap 是一个基于 React 封装的高德地图组件;帮助你轻松的接入地图到 React 项目中。除了必须引用的 Map 组件外,我们目前提供了最常用的 10 个地图组件,能满足大部分简单的业务场景;如果你有更复杂的需求,或者觉得默认提供的组件功能不够,你完全可以自定义一个地图组件,然后根据高德原生 API 做高德允许你做的一切事情。

最近更新

react-amap 升级到 1.1.1,支持加载 AMapUI 组件库。加载方式参考 Map 组件 关于 加载 AMapUI 组件库 的说明。(2017-11-13)

扩展组件

从版本 1.0.0 开始,react-amap 拥有了组件的扩展能力。如果 react-amap 中已有的组件不能满足你的业务需求,你可以使用自己写的地图组件;

在你的组件中,可以通过 props 访问到创建好的高德地图实例,以及地图的 div 容器;拥有访问这两个属性的能力后,你可以根据高德原生 API 做高德允许你做的一切事情。实际上,react-amap 中的其他组件就是这么做的。文档内容请参考自定义地图组件。

目前已有的一些组件:

如果你有写好的组件愿意开源出来的,欢迎提一个 PR 扩展这个列表。

在线实时演示

https://jsfiddle.net/ioslh/h4u8mdng/25/

如何在项目中接入 react-amap;

安装

npm install --save react-amap

npm 用法

< div id = "app" > </ div >

#app { width : 600px ; height : 400px ; }

import React from 'react' ; import ReactDOM from 'react-dom' ; import { Map } from 'react-amap' ; ReactDOM.render( < Map amapkey = {YOUR_AMAP_KEY} version = {VERSION} /> , document.querySelector('#app') )

amapkey 说明见下文 version 指定高德地图版本 不填则使用默认值: 1.4.0

也可以手工引入你需要的组件:

import Map from 'react-amap/lib/map' ; import Marker from 'react-amap/lib/marker' ;

以上为简单场景的应用。 tips: Map 组件的父元素须设置高度和宽度;关于代码中的 Map 组件的 amapkey 属性见下方的说明。

CDN 用法

在 HTML 页面中加入 react-amap 库的 CDN 地址,插件会在 window 下暴露 ReactAMAP 变量。

< script src = "path/to/react.js" > </ script > < script src = "path/to/react-dom.js" > </ script > < script src = "path/to/dist/react-amap.js" > </ script > < script > var Map = ReactAMAP.Map; var Marker = ReactAMAP.Marker; var pos = { longitude : 120 , latitude : 30 }; var YourApp = React.createElement( Map , { center : pos }, React.createElement( Marker, { position : pos }, null ) ); ReactDOM.render(YourApp, document .getElementById( 'root' )); </ script >

CDN 地址

实际应用中你可以使用下面的 CDN 地址,也可以把脚本下载下来本地部署。

tips: 记得将其中的 VERSION 替换为真实版本号,查看历史版本更新日志。

关于 Key

在上面的例子中需要给 Map 组件传入 amapkey 属性,这个是高德地图给开发者分配的开发者 Key;你可以在高德开放平台申请你自己的 Key。

在 react-amap 中 Key 的传入方式有两种:

给 Map 组件传入 amapkey 属性(因为 React 框架本身对 key 属性有其他作用,所以不能用 key ,所以我们用 amapkey ),这样的缺点是如果多个地方使用就要每次都要传入;

属性(因为 React 框架本身对 属性有其他作用,所以不能用 ,所以我们用 ),这样的缺点是如果多个地方使用就要每次都要传入; 你也可以定义一个纯组件,把 Map 组件的 amapkey 属性写好后返回新组件。

直接把你的 Key 定义在全局变量 window.amapkey 上,react-amap 在调用高德接口时会尝试从这里读取。(不推荐)

组件的使用请移步组件文档。

贡献指南

首先感谢你使用 react-amap,react-amap 是一个基于 React 封装的高德地图组件库。

react-amap 的成长离不开大家的支持,如果你愿意为 react-amap 贡献代码或提供建议,请阅读以下内容。

开发

npm install npm start # http://localhost:9001

Issue 规范

issue 仅用于提交 Bug 或 Feature,其它内容可能会被直接关闭。

在提交 issue 之前,请搜索相关内容是否已被提出。

在提交issue时,请说明 react-amap 的版本号,并提供操作系统和浏览器信息。推荐使用 JSFiddle 生成在线 demo,这能够更直观地重现问题。

Pull Request 规范

请先 fork 一份到自己的项目下,不要直接在仓库下建分支。

不要提交 dist 里面打包的文件 。

提交 PR 前请 rebase,确保 commit 记录的整洁。

如果是修复 bug,请在 PR 中给出描述信息。

合并代码需要两名维护人员参与:一人进行 review 后 approve,另一人再次 review,通过后即可合并。

代码规范

遵循饿了么前端的 ESLint 即可。

License

MIT License

Copyright (c) 2017 ElemeFE