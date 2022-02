Parse a URL, returning all UTM parameters.

Installation

$ npm install @segment/utm-params

API

utm( '?utm_source=google&utm_medium=medium&utm_term=keyword&utm_content=some%20content&utm_campaign=some%20campaign&utm_test=other%20value' );

{ "source" : "google" , "medium" : "medium" , "term" : "keyword" , "content" : "some content" , "name" : "some campaign" , "test" : "other value" }

###utm.strict(querystring : string)

Will only return the 5 Google Analytics spec'd utm params

utm.strict( '?utm_source=google&utm_medium=medium&utm_term=keyword&utm_content=some%20content&utm_campaign=some%20campaign&utm_test=other%20value' );