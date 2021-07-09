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@seekcx/callapp-lib

by 拾邑
3.1.43 (see all)

🔥call app from h5（H5唤起客户端 ）

npm
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7mos ago

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4

Package

Dependencies

0

License

MIT

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

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Readme

callapp-lib

callapp-lib 是一个 H5 唤起 APP 的解决方案，能够满足大部分唤起客户端的场景，也预留了扩展口，帮你实现一些定制化的功能。

如果你想了解一些唤端的原理知识，或者阅读下面的文档有不理解的名词，可以访问这篇博客 H5 唤起 APP 指南

如果你在使用 callapp-lib 的过程中，有好的想法或者发现了 bug，提 Issue 就行，作者会及时跟进。

Install

Install with npm:

npm install --save callapp-lib

Usage

const CallApp = require('callapp-lib');

or;

import CallApp from 'callapp-lib';

callapp-lib 同样支持 script 加载，你可以使用下面的 cdn 文件（地址在下面的示例中），也可以下载 dist/index.umd.js 到你的项目中，index.umd.js 会暴露一个全局变量 CallApp ，这个全局变量和上面 commonjs 导入的 CallApp 内容是一致的，使用方法也是一致的。

<!-- 及时下载未压缩的最新版本 Js -->
<script src="https://unpkg.com/callapp-lib"></script>

or

<!-- 具体某一版本，本例中是 3.1.2 ，下载速度较上面快一些，因为上面的地址会有 302 -->
<script src="https://unpkg.com/callapp-lib@3.1.2/dist/index.umd.js"></script>

callapp-lib 中传递出来的是一个类，你需要将它实例化，然后才能去调用实例对象的方法。

const options = {
  key1: 'xxx',
  key2: 'xxx',
};
const callLib = new CallApp(options);

callLib.open({
  param: {},
  path: 'xxx',
});

答疑

对常见的一些问题进行了汇总，如果这些问答无法解决你的疑惑，加钉钉群，按照提问模板进行提问

Options

实例化过程中，需要传递一个 options 对象给类，options 对象各属性需要严格按照下面的格式。

下面所有不是必填的，如果你不需要传值，就不要写这个属性，而不是传递一个空字符串或者空对象，callapp-lib 并未对这种情况进行严格的检测。

scheme

类型: object
必填: ✅

用来配置 URL Scheme 所必须的那些 v 字段。

  • protocol

    类型: string
    必填: ✅

    APP 协议，URL Scheme 的 scheme 字段，就是你要打开的 APP 的标识。

  • host

    类型: string
    必填: ❎

    URL Scheme 的 host 字段。

  • port

    类型: string | number
    必填: ❎

    URL Scheme 的 port 字段。

protocol

callapp-lib 2.0.0 版本已移除，原先的 protocol 移入到新增的 scheme 属性中

outChain

类型: object
必填: ❎

外链。我们的 APP 的某些功能可能会集成到另一个 APP 中，为了区分它们的协议，会加上一个中间透明页来分发路由，这层中间页的 URL Scheme 对于我们来说就是外链。当然，这里的外链对 Intent 同样生效。

例：youku://ykshortvideo?url=xxx

  • protocol (2.0.0 版本由原先的 protocal 修改为 protocol，原先的 protocal 是拼写错误)

    同 URL Scheme 的 scheme 字段，在你的 APP 就和上面的 protocol 属性值相同，在其他 APP 打开就传该 APP 的 scheme 标识。

  • path

    参考 URL Scheme 的 path 字段，它代表了该 APP 的具体的某个功页面（功能），这里的 path 就是对应的中间页。

  • key

    既然只是中间页，它自然要打开我们真正要打开的页面，所以我们需要把要打开的页面的 URL Scheme 传递过去。就像前端从 URL 的 query 字符串里面取值一样，客户端也是从 URL Scheme 里面来取。至于参数 key 定成什么，大家自己去协商吧，上面的示例中 url 也只是一个示例。

intent

类型: object
必填: ❎

安卓原生谷歌浏览器必须传递 Intent 协议地址，才能唤起 APP。

它支持以下五个属性，其中 scheme 和 上面的 protocal 一样，其他四个都是 apk 相关信息，其中 package 和 scheme 必传：

  • package
  • action
  • category
  • component
  • scheme

universal

类型: object
必填: ❎

如果你们的 ios 工程师没有做相应的配置来让 APP 支持 Universal Link，你可以不用传递， callap-lib 将会使用 URL Scheme 来替代它。

  • host

    你的 Universal Link 的域名，apple-app-site-association 文件就放在这个域名对应的服务器上。

  • pathKey

    3.5.0 版本以后 pathKey 非必填项，pathkey 填写与不填写代表了 Universal Link 拼接的两种方式。不建议使用 pathKey ，因为使用它拼接的 Universal Link 不贴合 URL 设计思想。

    • 不使用 pathKey：客户端提起 path 信息将会从 url 中获取，而不是从 queryString 中获取

      Universal Link 拼接规则:

      const universalLink = `https://${host}/${open方法中的path}?${open方法中param转换的queryString}`;

    • 使用 pathKey：pathKey 就和前面 Intent 的 key 属性一样，只是这里的 pathKey 是客户端用来提取 path 信息的，以便知道调用的是 APP 的哪个页面。这个值也是需要你和 ios 童鞋协商定下来的。

      Universal Link 拼接规则:

      const universalLink = `https://${host}?${pathKey}=${open方法中的path}&${open方法中param转换的queryString}`;

appstore

类型: string
必填: ✅

APP 的 App Store 地址，例： https://itunes.apple.com/cn/app/id1383186862

yingyongbao

类型: string
必填: ❎

APP 的应用宝地址，例：'//a.app.qq.com/o/simple.jsp?pkgname=com.youku.shortvideo'。如果不填写，则安卓微信中会直接跳转 fallback

timeout

类型: number
必填: ❎
默认值: 2000

等待唤端的时间（单位: ms），超时则判断为唤端失败。

fallback

类型: string
必填: ✅

唤端失败后跳转的地址。

logFunc

类型: function
必填: ❎

(status: 'pending' | 'failure') => void;

埋点入口函数。运营同学可能会希望我们在唤端的时候做埋点，将你的埋点函数传递进来，不管唤端成功与否，它都会被执行。当然，你也可以将这个函数另作他用。

这个回调函数会回执行两次，第一次是触发 open 方法，第二次是唤端失败，它有一个入参 status ，它有两个值 pendingfailure，分别代表函数触发及唤端失败。

buildScheme

类型: function
必填: ❎

url scheme 自定义拼接函数，内置的 buildScheme 函数是按照 uri 规范来拼接的，如果你们的 app 对 url scheme 有特殊需求，可以自定义这个函数，此函数有两个入参，(config, options), config 是你调用 open 方法是传入的对象，options 是你初始化 callapp-lib 时传入的对象。

Method

open

唤端功能。接收一个对象作为参数，该对象支持以下属性：

  • path

    类型: string 必填: ✅

    需要打开的页面对应的值，URL Scheme 中的 path 部分，参照 H5 唤起 APP 指南 一文中的解释。

    只想要直接打开 app ，不需要打开特定页面，path 传空字符串 '' 就可以。

  • param

    类型: object
    必填: ❎

    打开 APP 某个页面，它需要接收的参数。

  • callback 必填: ❎

    类型: function

    自定义唤端失败回调函数。传递 callback 会覆盖 callapp-lib 库中默认的唤端失败处理逻辑。

generateScheme

接收一个对象作为参数，该对象包含以下属性：

  • path
  • param

属性含义和 open 方法参数的属性一致。

返回 URL Scheme。如果你觉得 callapp-lib 的唤端处理方式不符合你的需求，但你又不想费心费力的自己去拼凑 URL Scheme，可以利用这个方法直接生成。

generateIntent

生成 Intent 地址，接收参数同 generateScheme 方法参数。

生成 Universal Link，接收参数同 generateScheme 方法参数。

打赏

如果刚好解决了你的问题，如果你心情还不错，如果尚有余粮，可以给作者打赏一杯咖啡哦，爱宁~

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