Plasma

Использование дизайн-системы Plasma позволяет реализовать Canvas App как часть экосистемы виртуальных ассистентов семейства "Салют" и клиентские приложения B2B- и B2C-ориентированности. Все текущие приложения в экосистеме SberDevices реализованы с помощью Plasma.

@sberdevices/plasma-ui

@sberdevices/plasma-web

@sberdevices/plasma-b2c

@sberdevices/plasma-tokens

@sberdevices/plasma-tokens-web

@sberdevices/plasma-tokens-b2c

@sberdevices/plasma-icons

Пакет с набором готовых компонентов и утилит для создания Canvas App. Компоненты реализованы с помощью React. Для компонентов доступны Storybook и документация.

Пакет с набором готовых компонентов для создания веб-приложений направленных на B2B-сегмент. Документация и Storybook.

Пакет с набором готовых компонентов для создания веб-приложений ориентированных на B2C-сегмент. Документация и Storybook.

Пакеты с набором дизайн-токенов. В пакет входят типографические и цветовые константы. Дизайн-токены поставляются в качестве CSS custom propperties и JavaScript переменных. Перед использованием рекомендуется ознакомится с документацией по токенам.

Пакет с набором иконок, которые доступны к просмотру в хранилище, а также в Storybook и документации.

Быстрый старт

Canvas App это web-приложение, для его создания вам потребуется:

Node.js & npm установка

& установка Create React App – для быстрого создания основы вашего приложения. CRA

– для быстрого создания основы вашего приложения. CRA React Как основа для web интерфейса. Погружение для новичков: https://ru.reactjs.org/tutorial/tutorial.html

Установка

После создания основы приложения:

npm i -S styled-components @sberdevices/plasma-ui @sberdevices/plasma-tokens @sberdevices/plasma-icons

Компоненты реализованы с помощью styled-components. Поэтому необходимо поставить их в зависимость.

NB: Если вы решили не использовать Create React App , то вам потребуется установить react и react-dom :

npm i -S react react-dom

Более подробно можно ознакомиться на странице документации.

Использование

import React from 'react' ; import { Button } from '@sberdevices/plasma-ui' ; function App ( ) { return ( < div className = "App" > < p > < Button view = "primary" > Hello Plasma </ Button > </ p > </ div > ); } export default App;

Обратная связь

Разработка дизайн-системы Plasma ведется в репозитории https://github.com/sberdevices/plasma. Если вы хотите добавить новый компонент, вы можете прислать пулл-реквест следуя правилам разработки. Также вы можете завести задачу на создание нового компонента или описать некоректное поведение текущего.