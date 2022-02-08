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@sberdevices/assistant-client

by sberdevices
4.17.2 (see all)

Инструмент для тестирования и отладки СanvasApps — навыков семейства Виртуальных Ассистентов "Салют"

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Last Commit

12d ago

Contributors

22

Package

Dependencies

5

License

Sber Public License at-nc-sa v.2

Type Definitions

Not Found

Tree-Shakeable

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npm ui

Assistant Client — это инструмент для локального тестирования и отладки Сanvas App c виртуальным ассистентом. Он реализован в виде JavaScript протокола, который эмулирует среду Android и вызывает нативные методы. Такой подход не требует от разработчика наличия физических устройств и позволяет запустить виртуального ассистента через браузер.

Пример: Todo смартап, который демонстрирует взаимодействие с Assistant Client.

Оглавление

Конфигурация

Аутентификация

Для работы с Assistant Client необходимо:

  1. Завести аккаунт в SmartApp Studio.
  2. Создать смартап типа Сanvas App.
  3. Получить токен. Для этого необходимо перейти в Настройки профиля > пункт Auth Token > опция Скопировать ключ.
  4. Передать полученный токен в методе createSmartappDebugger в параметре token.

Требования к устройствам

Смартапы должны корректно отображаться на разных устройствах (SberBox, SberPortal и др). Для этого необходимо проверять смартап на следующих разрешениях: 559x568, 768x400, 959x400, 1920x1080. Настроить эти разрешения можно на вкладке Devices Chrome.

Установка

Для установки Assistant Client выполните следующую команду:

$ npm i @sberdevices/assistant-client

Пример использования

// Функция createSmartappDebugger используется в development среде. В production среде необходимо использовать createAssistant.
import { createAssistant, createSmartappDebugger } from '@sberdevices/assistant-client';

const initialize = (getState, getRecoveryState) => {
    if (process.env.NODE_ENV === 'development') {
        return createSmartappDebugger({
            // Токен из Кабинета разработчика
            token: 'token',
            // Пример фразы для запуска смартапа
            initPhrase: 'Хочу попкорн',
            // Текущее состояние смартапа
            getState,
            // Состояние смартапа, с которым он будет восстановлен при следующем запуске
            getRecoveryState,
            // Необязательные параметры панели, имитирующей панель на реальном устройстве
            nativePanel: {
                // Стартовый текст в поле ввода пользовательского запроса
                defaultText: 'Покажи что-нибудь',
                // Позволяет включить вид панели, максимально приближенный к панели на реальном устройстве
                screenshotMode: false,
                // Атрибут `tabindex` поля ввода пользовательского запроса
                tabIndex: -1,
            },
        });
    }

      // Только для среды production
    return createAssistant({ getState, getRecoveryState });
}

...

const assistant = initialize(() => state, () => recoveryState);
assistant.on('data', (command) => {
    // Подписка на команды ассистента, в т.ч. команда инициализации смартапа.
    // Ниже представлен пример обработки голосовых команд "ниже"/"выше"
    if (command.navigation) {
        switch(command.navigation.command) {
            case 'UP':
                window.scrollTo(0, 0);
                break;
            case 'DOWN':
                window.scrollTo(0, 1000);
                break;
        }
    }
});

const handleOnClick = () => {
    // Отправка сообщения ассистенту с фронтенд.
    // Структура может меняться на усмотрение разработчика, в зависимости от бэкенд
    assistant.sendData({ action: { type: 'some_action_name', payload: { param: 'some' } } });
};

const handleOnRefreshClick = () => {
    // Отправка сообщения бэкенду с возможностью подписки на ответ.
    // В обработчик assistant.on('data') сообщение не передается
    const unsubscribe = assistant.sendAction(
        { type: 'some_action_name', payload: { param: 'some' } },
        (data: { type: string; payload: Record<string, unknown> }) => {
            // Обработка данных, переданных от бэкенд
            unsubscribe();
        },
        (error: { code: number; description: string }) => {
            // Обработка ошибки, переданной от бэкенд
        });
}

Альтернативное подключение

Assitant Client доступен для подключения через <script>. Версию assistant сlient можно поменять в src. Доступ к API осуществляется через глобальную переменную assistant.

Пример, для разработки и отладки в браузере (в этом случае обязательно подключение react):

<script crossorigin src="https://unpkg.com/react@17/umd/react.production.min.js"></script>
<script crossorigin src="https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.production.min.js"></script>
<script src="https://unpkg.com/@sberdevices/assistant-client@4.7.0/umd/assistant.development.min.js"></script>
<script>
  const client = assistant.createSmartappDebugger({
            // Токен из Кабинета разработчика
            token: 'token',
            // Пример фразы для запуска смартапа
            initPhrase: 'Хочу попкорн',
            // Текущее состояние смартапа
            getState: () => ({}),
            // Состояние смартапа, с которым он будет восстановлен при следующем запуске
            getRecoveryState: () => ({}),
        });
</script>

Пример, для использования на устройствах:

<script src="https://unpkg.com/@sberdevices/assistant-client@4.7.0/umd/assistant.production.min.js"></script>
<script>
  const client = assistant.createAssistant({ getState: () => ({}), getRecoveryState: () => ({}), });
</script>

API

createAssistant

Создает экземпляр AssistantClient для запуска виртуального ассистента. Используется на устройствах в production среде.

ПараметрОбязательныйОписание
getStateДаФункция, которая возвращает актуальное состояние смартапа
getRecoveryStateНетФункция, которая сохраняет состояние смартапа на момент последнего закрытия

createSmartappDebugger

Создает экземпляр AssistantClient и добавляет на экран браузера панель с голосовым ассистентом (подобно устройствам). Панель ассистента находится в нижней части отрисованного экрана и позволяет отправлять виртуальному ассистенту следующие типы сообщений:

  • текстовые сообщения через текстовое поле ввода;
  • голосовые сообщения через кнопку «Салют».

createSmartappDebugger используется для локальной отладки и разработки в development среде.

ПараметрОбязательныйОписание
tokenДаТокен из SmartApp Studio
initPhraseДаФраза, которая запускает смартап
getStateДаФункция, которая возвращает актуальное состояние смартапа
getRecoveryStateНетФункция, которая сохраняет состояние смартапа на момент последнего закрытия
settingsНетОбъект настроек ассистента
nativePanelНетОбъект настроек панели ассистента
surfaceНетСтрока, название поверхности. Возможные значения: SBERBOX (SberBox), STARGATE (SberPortal), SATELLITE (SberBox Top) SBOL (приложение СберБанк Онлайн), COMPANION (приложение Салют), TV (Салют ТВ), TV_HUAWEI (Huawei Vision), TIME (SberBox Time)

Свойства Settings

СвойствоЗначенияПо умолчаниюОписание
dubbingtrue / falsetrueОзвучивание ответа ассистента

Свойства nativePanel

Все свойства являются необязательными.

СвойствоТип значенияПо умолчаниюОписание
defaultTextstringПокажи что-нибудьСтартовый текст в поле ввода пользовательского запроса
screenshotModebooleanfalseПозволяет включить вид панели, максимально приближенный к панели на реальном устройстве
tabIndexnumber-1Атрибут tabindex поля ввода пользовательского запроса

AssistantClient

close(): void

Вызывается со стороны смартапа для завершения работы.

getInitialData(): AssistantCommands[]

Возвращает данные, полученные при инициализации смартапа. Передает в Assistant Client текущего ассистента, а не ассистента, выставленного по умолчанию. Если при запуске смартапа не вызвать команду getInitialData(), то команды из appInitialData будут отправляться в on('data').

getRecoveryState(): unknown

Возвращает состояние, сохраненное при закрытии смартапа. Устройство запоминает последнее состояние, которое возвращает функция getRecoveryState при инициализации Assistant Client.

on('start', cb: () => void): void

Осуществляет подписку на событие готовности ассистента к работе.

on('data', cb: (data: AssistantCharacterCommand | AssistantNavigationCommand | AssistantInsetsCommand | AssistantThemeCommand | AssistantSmartAppError | AssistantSmartAppCommand) => {}): void

Осуществляет подписку на событие получения данных с бэкенда. Получает команды из appInitialData, если при запуске смартапа не была вызвана команда getInitialData().

sendAction({ type: string; payload: Record<string, unknown> }, params?: { name?: string; requestId?: string }) => void

Передает ошибки и обработчики ответа от бэкенда.
sendAction — отправляет server-action и типизирует сообщения data и error.
clear() — делает отписку от сообщений бэкенда. Это означает, что сообщения не будут переданы в обработчик assistant.on('data')

Пример:

import { AssistantSmartAppCommand } from '@sberdevices/assistant-client';

interface SomeBackendMessage extends AssistantSmartAppCommand['smart_app_data'] {
  type: 'target_action',
  payload: {
    data: ['some_data'],
  },
}

const unsubscribe = assistant.sendAction<SomeBackendMessage>({ type: 'some_action_name', payload: { someParam: 'some_value' } },
  ({ payload }) => {
    // обработка payload.data
    unsubscribe();
  }, (error) => {});

sendData({ action: AssistantServerAction, requestId?: string }, onData?: data: AssistantCharacterCommand | AssistantNavigationCommand | AssistantSmartAppError | AssistantSmartAppCommand) => void): () => void

Отправляет события с фронтенда на бэкенд через ассистента. Первый параметр (обязательный) принимает данные для отправки. Второй параметр (опциональный) принимает обработчик ответа (на переданные первым параметром данные). В этом случае в on('data') ответ не приходит. Возвращает функцию, вызов которой отменяет обработчик ответа.

Пример с обработкой ответа:

...

const unsubscribe = assistant.sendData({ action: { type: 'some_action_name' } }, (data: command) => {
  if (data.type === 'smart_app_data' && data.smart_app_data.type === 'target_action') {
    unsubsribe();
    ... // обработка команды
  }
});

setGetState(nextGetState: () => AssistantAppState): void

Подменяет callback, который возвращает актуальное состояние смартапа.

setGetRecoveryState(nextGetRecoveryState: () => unknown)

Подменяет callback, который возвращает объект, доступный только при следующем запуске смартапа. Данные приходят при вызове getRecoveryState.

Форматы объектов

AssistantAppState

Объект AssistantAppState — текущее состояние смартапа, которое не хранится в платформе или сценарии. Каждый раз, когда пользователь начинает говорить, Assistant Client вызывает getState, чтобы получить и передать в бэкенд состояние экрана пользователя. То, что происходит на экране у пользователя и как он взаимодействует со смартапом в конкретный момент времени — ответственность смартапа. Assistant Client в данном случае — это буфер, который только передает состояние платформе или сценарию.

interface AssistantAppState {
  // Любые данные, которые могут потребоваться в бэкенде для принятия решений
  [key: string]: unknown;
  item_selector?: {
    ignored_words?: string[];
    // Список соответствий между голосовыми командами и действиями в приложении
    items: AssistantViewItem[];
  };
}

interface AssistantViewItem {
  // Уникальный (в рамках items) порядковый номер элемента, который назначается смартапом
  number?: number;
  // Уникальный id элемента
  id?: string;
  // Ключевая фраза, которая должна приводить к данному действию
  title?: string;
  // Фразы-синонимы, которые должны приводить к данному действию
  aliases?: string[];
  // Проксирование action обратно на бэкенд
  server_action?: AssistantServerAction;
  // Выполнение действия от имени пользователя
  action?: Action | { type: string };
  // Дополнительные данные для бэкенд
  [key: string]: unknown;
}

Например, когда пользователь говорит «Покажи 1», бэкенд должен понимать, что скрывается за единицей (то есть, какой элемент у пользователя пронумерован этой цифрой). Ниже пример состояния, который позволяет понять бэкенду, что, называя «1», пользователь хочет чипсы.

{
  item_selector: {
    ignored_words: ["покажи"],
    items: [
      { title: 'Сладкий попкорн' },
      { title: 'Соленый попкорн' },
      { title: 'Чипсы', number: 1 },
      { title: 'Начос', number: 2 },
      { title: 'Кола', number: 3 }
    ]
  }
}

AssistantServerAction

Объект AssistantServerAction — это любое сообщение, которое отправляется с фронтенда на бэкенд. Оно может быть привязано к ui-элементу и приходить с бэкенд, или формироваться самостоятельно фронтовой частью при обработке событий внутри WebView смартапа.

interface AssistantServerAction {
  // Тип Server Action
  type: string;
  // Любые параметры
  payload?: Record<string, unknown>;
}

AssistantCharacterCommand

Объект AssistantCharacterCommand — информирует смартап о текущем персонаже (Сбер, Афина или Джой). Персонаж может быть изменен в любой момент по инициативе пользователя. Поэтому разработчик может дополнительно добавить обработку таких изменений.

interface AssistantCharacterCommand {
  type: "character";
  character: {
    id: "sber" | "eva" | "joy";
  };
  sdk_meta: {
    requestId: string;
  };
}

AssistantNavigationCommand

Объект AssistantNavigationCommand — команда навигации пользователя по смартапу (вперед, назад, дальше и т. д.). В платформе виртуального ассистента есть стандартные фразы, которые приходят и обрабатываются одинаково для всех смартапов.

interface AssistantNavigationCommand {
  // Тип команды
  type: "navigation";
  // Навигационная команда (направление навигации)
  navigation: { command: "UP" | "DOWN" | "LEFT" | "RIGHT" | "FORWARD" };
  sdk_meta: {
    requestId: string;
  };
}

AssistantInsetsCommand

Объект AssistantInsetsCommand — команда, которая сообщает смартапу о том, что поверх него будет отображен нативный UI и его размеры. В insets передаются отступы от краев экрана. Их нужно соблюдать, чтобы не было наложения нативных UI элементов и контента смартапа.

interface AssistantInsetsCommand {
  type: 'insets';
  insets: {
    left: number;    //px
    top: number;     //px
    right: number;   //px
    bottom: number;  //px
  };
}

AssistantThemeCommand

Объект AssistantInsetsCommand - команда, которая сообщает смартапу текущую тему платформы — тёмная или светлая. По умолчанию нужно использовать тёмную тему.

interface AssistantThemeCommand {
   type: 'theme';
   theme: {
      name: 'dark' | 'light'
   }
}

AssistantSmartAppError

Объект AssistantSmartAppError — это уведомление об ошибке.

interface AssistantSmartAppError {
  type: 'smart_app_error';
  smart_app_error: {
    code: number;
    description: string;
  };
}

AssistantSmartAppCommand

Объект AssistantSmartAppCommand — это команда передачи смартапу любых данных с бэкенда.

interface AssistantSmartAppCommand {
  // Тип команды
  type: "smart_app_data";
  smart_app_data: {
    type: string;
    // Любые данные, которые нужны смартапу
    payload: Record<string, unknown>;
  };
  sdk_meta: {
    requestId: string;
  };
}

Пульт

Нажатие кнопок на пульте

Для получения и обработки нажатия кнопок на пульте от SberBox необходимо подписаться на события нажатия клавиш клавиатуры. Пример ниже:

window.addEventListener('keydown', (event) => {
  switch(event.code) {
    case 'ArrowDown':
      // вниз
      break;
     case 'ArrowUp':
      // вверх
      break;
     case 'ArrowLeft':
      // влево
      break;
     case 'ArrowRight':
      // вправо
      break;
     case 'Enter':
      // ок
     break;
  }
});

Навигация по страницам смартапа

Для корректной обработки кнопки back и навигации по страницам смартапа необходимо построить историю переходов, используя History API. Например, подписываемся на window.onpopstate и реализуем изменение страницы в обработчике этого события. Когда хотим выполнить изменение страницы, вызываем window.history.pushState:


const [page, setPage] = useState<string>('previous');

const handleNext = () => {
  window.history.pushState({ page: 'next' }, ''); // инициируем переход на следующую страницу
}

useEffect(() => {
  window.history.replaceState({ page: 'previous' }, ''); // устанавливаем текущую страницу
  window.onpopstate = ({ state }) => {
    setPage(state.page); // выполняем переход на заданную страницу: next - по вызову handleNext или previous - по нажатию кнопки back
  }
}, []);

Утилиты для тестирования

Имитация команд ассистента

Для имитации команд от ассистента используйте утилиту createAssistantHostMock. Ниже приведен пример использования. Полный пример доступен по ссылке.

import { createAssistantHostMock } from '@sberdevices/assistant-client';

const ITEMS = [
  {
    id: 1,
    title: 'Купить молоко',
    number: 1,
  },
  {
    id: 2,
    title: 'Купить хлеб',
    number: 2,
  },
];

describe('Мой список дел', () => {
  it('По клику на чекбокс - ожидаем экшен "done" c заголовком выбранного элемента', (done) => {
    cy.visit('/')
      .window()
      .then((window) => {
        const mock = createAssistantHostMock({ context: window });
        const selected = ITEMS[1];
        mock.onReady(() => {
          // эмулируем инициализационную команду от бэкенда со списком задач
          mock.receiveCommand({
            type: 'smart_app_data',
            action: {
              type: 'init',
              notes: [...ITEMS],
            },
          })
          .then(() =>
            // ожидаем вызов assistantClient.sendData
            mock.waitAction(() =>
                // эмулируем отметку выполнения пользователем, который должен вызвать sendData({ action: { type: 'done } })
                window.document.getElementById(`checkbox-note-${selected.id}`).click(),
            ),
          )
          .then(({ action, state }) => {
            expect(action.type).to.equal('done'); // ожидаем экшен data_note
            expect(action.payload?.title).to.equal(selected.title); // ожидаем в параметрах title экшена
            expect(state?.item_selector.items).to.deep.equal(ITEMS); // ожидаем отправку списка в стейте
            done();
          });
        });
      });
  });
});

createAssistantHostMock можно вызывать только при использовании createAssistant. Например, при использовании cypress функция инициализации ассистента может выглядеть следующим образом:

import { createAssistant, createSmartappDebugger } from '@sberdevices/assistant-client';

const initializeAssistant = (getState: AssistantAppState) => {
    if (process.env.NODE_ENV === 'development' && window.Cypress == null) {
        return createSmartappDebugger({
            token: process.env.REACT_APP_TOKEN ?? '',
            initPhrase: `Запусти ${process.env.REACT_APP_SMARTAPP}`,
            getState,
        });
    }

    if (window.cypress) {
      window.appInitialData = [];
    }

    return createAssistant({ getState });
};

addActionHandler(actionType: string, handler: (action: AssistantServerAction) => void): void

Подписка на экшены фронтенда с определенным type, который передается первым параметром.

removeActionHandler(actionType: string): void

Отмена подписки от экшенов фронтенда.

receiveCommand(command: AssistantClientCommand): Promise

Эмуляция команды, полученной от бэкенда. Команда приходит подписчикам AssistantClient.onData.

waitAction(onAction?: () => void): Promise<{ state: AssistantAppState; action: AssistantServerAction; name?: string; requestId?: string; }>

Получение promise, который будет разрезолвлен при следующем вызове AssistantClient.sendData

onReady(cb: () => void): void

Подписка на события готовности утилиты. Параметр cb будет вызван по готовности к работе.

Запись лога сообщений

В режиме разработки есть возможность записать и скачать лог сообщений. Управление записью осуществляется кнопками start и stop. Кнопка save сохранит файл с логом в загрузки браузера. Пример активации панели управления записью лога:

import { createSmartappDebugger } from '@sberdevices/assistant-client';

const assistant = createSmartappDebugger({
    token: process.env.REACT_APP_TOKEN ?? '',
    initPhrase: `Запусти ${process.env.REACT_APP_SMARTAPP}`,
    getState,
    enableRecord: true, // активируем функцию записи лога
    recordParams: {
      defaultActive: true, // включать запись при старте приложения (по-умолчанию = true)
    }
  });

Воспроизведение лога сообщений

Пример пошагового воспроизведения лога сообщений. Входящие сообщения от ассистента будут последовательно переданы подписчикам AssistantClient.on('data').

import { createRecordPlayer } from '@sberdevices/assistant-client';
import assistantLog from './assistant-log.json';

const player = createRecordPlayer(assistantLog);
let end = false;

while(!end) {
  end = !player.continue();
}

continue(): boolean

Передает следующее сообщение от ассистента в AssistantClient (может содержать несколько команд). Возвращает флаг наличия в логе следующих сообщений от ассистента.

play(): void

Последовательно передает все сообщения лога от ассистента в AssistantClient.

getNextAction: { action: AssistantServerAction; name?: string; requestId?: string; }

Возвращает следующее сообщение от AssistantClient (вызов sendData) в ассистент. Можно использовать для сравнения эталонного сообщения (из лога) и текущего в тесте.

setRecord(record: AssistantRecord): void

Загружает указанную запись в плеер.

FAQ

Не работает озвучка и/или микрофон в браузере

Нужно перейти в настройки сайта и разрешить доступ к звуку и микрофону.

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