Assistant Client — это инструмент для локального тестирования и отладки Сanvas App c виртуальным ассистентом. Он реализован в виде JavaScript протокола, который эмулирует среду Android и вызывает нативные методы. Такой подход не требует от разработчика наличия физических устройств и позволяет запустить виртуального ассистента через браузер.

Пример: Todo смартап, который демонстрирует взаимодействие с Assistant Client.

Оглавление

Конфигурация

Аутентификация

Для работы с Assistant Client необходимо:

Завести аккаунт в SmartApp Studio. Создать смартап типа Сanvas App. Получить токен. Для этого необходимо перейти в Настройки профиля > пункт Auth Token > опция Скопировать ключ. Передать полученный токен в методе createSmartappDebugger в параметре token .

Требования к устройствам

Смартапы должны корректно отображаться на разных устройствах (SberBox, SberPortal и др). Для этого необходимо проверять смартап на следующих разрешениях: 559x568, 768x400, 959x400, 1920x1080. Настроить эти разрешения можно на вкладке Devices Chrome.

Установка

Для установки Assistant Client выполните следующую команду:

$ npm i @sberdevices/assistant-client

Пример использования

import { createAssistant, createSmartappDebugger } from '@sberdevices/assistant-client' ; const initialize = ( getState, getRecoveryState ) => { if (process.env.NODE_ENV === 'development' ) { return createSmartappDebugger({ token: 'token' , initPhrase: 'Хочу попкорн' , getState, getRecoveryState, nativePanel: { defaultText: 'Покажи что-нибудь' , screenshotMode: false , tabIndex: -1 , }, }); } return createAssistant({ getState, getRecoveryState }); } ... const assistant = initialize( () => state, () => recoveryState); assistant.on( 'data' , ( command ) => { if (command.navigation) { switch (command.navigation.command) { case 'UP' : window .scrollTo( 0 , 0 ); break ; case 'DOWN' : window .scrollTo( 0 , 1000 ); break ; } } }); const handleOnClick = () => { assistant.sendData({ action: { type : 'some_action_name' , payload: { param: 'some' } } }); }; const handleOnRefreshClick = () => { const unsubscribe = assistant.sendAction( { type : 'some_action_name' , payload: { param: 'some' } }, ( data: { type : string ; payload: Record< string , unknown> } ) => { unsubscribe(); }, ( error: { code: number ; description: string } ) => { }); }

Альтернативное подключение

Assitant Client доступен для подключения через <script> . Версию assistant сlient можно поменять в src. Доступ к API осуществляется через глобальную переменную assistant .

Пример, для разработки и отладки в браузере (в этом случае обязательно подключение react):

< script crossorigin src = "https://unpkg.com/react@17/umd/react.production.min.js" > </ script > < script crossorigin src = "https://unpkg.com/react-dom@17/umd/react-dom.production.min.js" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/@sberdevices/assistant-client@4.7.0/umd/assistant.development.min.js" > </ script > < script > const client = assistant.createSmartappDebugger({ token : 'token' , initPhrase : 'Хочу попкорн' , getState : () => ({}), getRecoveryState : () => ({}), }); </ script >

Пример, для использования на устройствах:

< script src = "https://unpkg.com/@sberdevices/assistant-client@4.7.0/umd/assistant.production.min.js" > </ script > < script > const client = assistant.createAssistant({ getState : () => ( {} ), getRecoveryState : () => ({}), }); </ script >

API

createAssistant

Создает экземпляр AssistantClient для запуска виртуального ассистента. Используется на устройствах в production среде.

Параметр Обязательный Описание getState Да Функция, которая возвращает актуальное состояние смартапа getRecoveryState Нет Функция, которая сохраняет состояние смартапа на момент последнего закрытия

createSmartappDebugger

Создает экземпляр AssistantClient и добавляет на экран браузера панель с голосовым ассистентом (подобно устройствам). Панель ассистента находится в нижней части отрисованного экрана и позволяет отправлять виртуальному ассистенту следующие типы сообщений:

текстовые сообщения через текстовое поле ввода;

голосовые сообщения через кнопку «Салют».

createSmartappDebugger используется для локальной отладки и разработки в development среде.

Параметр Обязательный Описание token Да Токен из SmartApp Studio initPhrase Да Фраза, которая запускает смартап getState Да Функция, которая возвращает актуальное состояние смартапа getRecoveryState Нет Функция, которая сохраняет состояние смартапа на момент последнего закрытия settings Нет Объект настроек ассистента nativePanel Нет Объект настроек панели ассистента surface Нет Строка, название поверхности. Возможные значения: SBERBOX (SberBox), STARGATE (SberPortal), SATELLITE (SberBox Top) SBOL (приложение СберБанк Онлайн), COMPANION (приложение Салют), TV (Салют ТВ), TV_HUAWEI (Huawei Vision), TIME (SberBox Time)

Свойство Значения По умолчанию Описание dubbing true / false true Озвучивание ответа ассистента

Свойства nativePanel

Все свойства являются необязательными.

Свойство Тип значения По умолчанию Описание defaultText string Покажи что-нибудь Стартовый текст в поле ввода пользовательского запроса screenshotMode boolean false Позволяет включить вид панели, максимально приближенный к панели на реальном устройстве tabIndex number -1 Атрибут tabindex поля ввода пользовательского запроса

AssistantClient

close(): void

Вызывается со стороны смартапа для завершения работы.

Возвращает данные, полученные при инициализации смартапа. Передает в Assistant Client текущего ассистента, а не ассистента, выставленного по умолчанию. Если при запуске смартапа не вызвать команду getInitialData() , то команды из appInitialData будут отправляться в on('data') .

getRecoveryState(): unknown

Возвращает состояние, сохраненное при закрытии смартапа. Устройство запоминает последнее состояние, которое возвращает функция getRecoveryState при инициализации Assistant Client.

on('start', cb: () => void): void

Осуществляет подписку на событие готовности ассистента к работе.

Осуществляет подписку на событие получения данных с бэкенда. Получает команды из appInitialData , если при запуске смартапа не была вызвана команда getInitialData() .

sendAction({ type: string; payload: Record<string, unknown> }, params?: { name?: string; requestId?: string }) => void

Передает ошибки и обработчики ответа от бэкенда.

sendAction — отправляет server-action и типизирует сообщения data и error.

clear() — делает отписку от сообщений бэкенда. Это означает, что сообщения не будут переданы в обработчик assistant.on('data')

Пример:

import { AssistantSmartAppCommand } from '@sberdevices/assistant-client' ; interface SomeBackendMessage extends AssistantSmartAppCommand['smart_app_data'] { type : 'target_action' , payload: { data: [ 'some_data' ], }, } const unsubscribe = assistant.sendAction<SomeBackendMessage>({ type : 'some_action_name' , payload: { someParam: 'some_value' } }, ( { payload } ) => { unsubscribe(); }, ( error ) => {});

sendData({ action: AssistantServerAction, requestId?: string }, onData?: data: AssistantCharacterCommand | AssistantNavigationCommand | AssistantSmartAppError | AssistantSmartAppCommand) => void): () => void

Отправляет события с фронтенда на бэкенд через ассистента. Первый параметр (обязательный) принимает данные для отправки. Второй параметр (опциональный) принимает обработчик ответа (на переданные первым параметром данные). В этом случае в on('data') ответ не приходит. Возвращает функцию, вызов которой отменяет обработчик ответа.

Пример с обработкой ответа:

... const unsubscribe = assistant.sendData({ action: { type : 'some_action_name' } }, ( data: command ) => { if (data.type === 'smart_app_data' && data.smart_app_data.type === 'target_action' ) { unsubsribe(); ... } });

Подменяет callback, который возвращает актуальное состояние смартапа.

Подменяет callback, который возвращает объект, доступный только при следующем запуске смартапа. Данные приходят при вызове getRecoveryState .

Форматы объектов

AssistantAppState

Объект AssistantAppState — текущее состояние смартапа, которое не хранится в платформе или сценарии. Каждый раз, когда пользователь начинает говорить, Assistant Client вызывает getState , чтобы получить и передать в бэкенд состояние экрана пользователя. То, что происходит на экране у пользователя и как он взаимодействует со смартапом в конкретный момент времени — ответственность смартапа. Assistant Client в данном случае — это буфер, который только передает состояние платформе или сценарию.

interface AssistantAppState { [key: string ]: unknown; item_selector?: { ignored_words?: string []; items: AssistantViewItem[]; }; } interface AssistantViewItem { number ?: number ; id?: string ; title?: string ; aliases?: string []; server_action?: AssistantServerAction; action?: Action | { type : string }; [key: string ]: unknown; }

Например, когда пользователь говорит «Покажи 1», бэкенд должен понимать, что скрывается за единицей (то есть, какой элемент у пользователя пронумерован этой цифрой). Ниже пример состояния, который позволяет понять бэкенду, что, называя «1», пользователь хочет чипсы.

{ item_selector : { ignored_words : [ "покажи" ], items : [ { title : 'Сладкий попкорн' }, { title : 'Соленый попкорн' }, { title : 'Чипсы' , number : 1 }, { title : 'Начос' , number : 2 }, { title : 'Кола' , number : 3 } ] } }

AssistantServerAction

Объект AssistantServerAction — это любое сообщение, которое отправляется с фронтенда на бэкенд. Оно может быть привязано к ui-элементу и приходить с бэкенд, или формироваться самостоятельно фронтовой частью при обработке событий внутри WebView смартапа.

interface AssistantServerAction { type : string ; payload?: Record< string , unknown>; }

AssistantCharacterCommand

Объект AssistantCharacterCommand — информирует смартап о текущем персонаже (Сбер, Афина или Джой). Персонаж может быть изменен в любой момент по инициативе пользователя. Поэтому разработчик может дополнительно добавить обработку таких изменений.

interface AssistantCharacterCommand { type : "character" ; character: { id: "sber" | "eva" | "joy" ; }; sdk_meta: { requestId: string ; }; }

AssistantNavigationCommand

Объект AssistantNavigationCommand — команда навигации пользователя по смартапу (вперед, назад, дальше и т. д.). В платформе виртуального ассистента есть стандартные фразы, которые приходят и обрабатываются одинаково для всех смартапов.

interface AssistantNavigationCommand { type : "navigation" ; navigation: { command: "UP" | "DOWN" | "LEFT" | "RIGHT" | "FORWARD" }; sdk_meta: { requestId: string ; }; }

AssistantInsetsCommand

Объект AssistantInsetsCommand — команда, которая сообщает смартапу о том, что поверх него будет отображен нативный UI и его размеры. В insets передаются отступы от краев экрана. Их нужно соблюдать, чтобы не было наложения нативных UI элементов и контента смартапа.

interface AssistantInsetsCommand { type : 'insets' ; insets: { left: number ; top: number ; right: number ; bottom: number ; }; }

AssistantThemeCommand

Объект AssistantInsetsCommand - команда, которая сообщает смартапу текущую тему платформы — тёмная или светлая. По умолчанию нужно использовать тёмную тему.

interface AssistantThemeCommand { type : 'theme' ; theme: { name: 'dark' | 'light' } }

AssistantSmartAppError

Объект AssistantSmartAppError — это уведомление об ошибке.

interface AssistantSmartAppError { type : 'smart_app_error' ; smart_app_error: { code: number ; description: string ; }; }

AssistantSmartAppCommand

Объект AssistantSmartAppCommand — это команда передачи смартапу любых данных с бэкенда.

interface AssistantSmartAppCommand { type : "smart_app_data" ; smart_app_data: { type : string ; payload: Record< string , unknown>; }; sdk_meta: { requestId: string ; }; }

Пульт

Нажатие кнопок на пульте

Для получения и обработки нажатия кнопок на пульте от SberBox необходимо подписаться на события нажатия клавиш клавиатуры. Пример ниже:

window .addEventListener( 'keydown' , (event) => { switch (event.code) { case 'ArrowDown' : break ; case 'ArrowUp' : break ; case 'ArrowLeft' : break ; case 'ArrowRight' : break ; case 'Enter' : break ; } });

Навигация по страницам смартапа

Для корректной обработки кнопки back и навигации по страницам смартапа необходимо построить историю переходов, используя History API . Например, подписываемся на window.onpopstate и реализуем изменение страницы в обработчике этого события. Когда хотим выполнить изменение страницы, вызываем window.history.pushState :

const [page, setPage] = useState< string >( 'previous' ); const handleNext = () => { window .history.pushState({ page: 'next' }, '' ); } useEffect( () => { window .history.replaceState({ page: 'previous' }, '' ); window .onpopstate = ( { state } ) => { setPage(state.page); } }, []);

Утилиты для тестирования

Имитация команд ассистента

Для имитации команд от ассистента используйте утилиту createAssistantHostMock . Ниже приведен пример использования. Полный пример доступен по ссылке.

import { createAssistantHostMock } from '@sberdevices/assistant-client' ; const ITEMS = [ { id: 1 , title: 'Купить молоко' , number : 1 , }, { id: 2 , title: 'Купить хлеб' , number : 2 , }, ]; describe( 'Мой список дел' , () => { it( 'По клику на чекбокс - ожидаем экшен "done" c заголовком выбранного элемента' , ( done ) => { cy.visit( '/' ) .window() .then( ( window ) => { const mock = createAssistantHostMock({ context: window }); const selected = ITEMS[ 1 ]; mock.onReady( () => { mock.receiveCommand({ type : 'smart_app_data' , action: { type : 'init' , notes: [...ITEMS], }, }) .then( () => mock.waitAction( () => window .document.getElementById( `checkbox-note- ${selected.id} ` ).click(), ), ) .then( ( { action, state } ) => { expect(action.type).to.equal( 'done' ); expect(action.payload?.title).to.equal(selected.title); expect(state?.item_selector.items).to.deep.equal(ITEMS); done(); }); }); }); }); });

createAssistantHostMock можно вызывать только при использовании createAssistant . Например, при использовании cypress функция инициализации ассистента может выглядеть следующим образом:

import { createAssistant, createSmartappDebugger } from '@sberdevices/assistant-client' ; const initializeAssistant = ( getState: AssistantAppState ) => { if (process.env.NODE_ENV === 'development' && window .Cypress == null ) { return createSmartappDebugger({ token: process.env.REACT_APP_TOKEN ?? '' , initPhrase: `Запусти ${process.env.REACT_APP_SMARTAPP} ` , getState, }); } if ( window .cypress) { window .appInitialData = []; } return createAssistant({ getState }); };

addActionHandler(actionType: string, handler: (action: AssistantServerAction) => void): void

Подписка на экшены фронтенда с определенным type, который передается первым параметром.

removeActionHandler(actionType: string): void

Отмена подписки от экшенов фронтенда.

receiveCommand(command: AssistantClientCommand): Promise

Эмуляция команды, полученной от бэкенда. Команда приходит подписчикам AssistantClient.onData .

Получение promise , который будет разрезолвлен при следующем вызове AssistantClient.sendData

onReady(cb: () => void): void

Подписка на события готовности утилиты. Параметр cb будет вызван по готовности к работе.

Запись лога сообщений

В режиме разработки есть возможность записать и скачать лог сообщений. Управление записью осуществляется кнопками start и stop . Кнопка save сохранит файл с логом в загрузки браузера. Пример активации панели управления записью лога:

import { createSmartappDebugger } from '@sberdevices/assistant-client' ; const assistant = createSmartappDebugger({ token: process.env.REACT_APP_TOKEN ?? '' , initPhrase: `Запусти ${process.env.REACT_APP_SMARTAPP} ` , getState, enableRecord: true , recordParams: { defaultActive: true , } });

Воспроизведение лога сообщений

Пример пошагового воспроизведения лога сообщений. Входящие сообщения от ассистента будут последовательно переданы подписчикам AssistantClient.on('data') .

import { createRecordPlayer } from '@sberdevices/assistant-client' ; import assistantLog from './assistant-log.json' ; const player = createRecordPlayer(assistantLog); let end = false ; while (!end) { end = !player.continue(); }

continue(): boolean

Передает следующее сообщение от ассистента в AssistantClient (может содержать несколько команд). Возвращает флаг наличия в логе следующих сообщений от ассистента.

play(): void

Последовательно передает все сообщения лога от ассистента в AssistantClient.

Возвращает следующее сообщение от AssistantClient (вызов sendData ) в ассистент. Можно использовать для сравнения эталонного сообщения (из лога) и текущего в тесте.

setRecord(record: AssistantRecord): void

Загружает указанную запись в плеер.

FAQ

Не работает озвучка и/или микрофон в браузере

Нужно перейти в настройки сайта и разрешить доступ к звуку и микрофону.