Felles Front End i SpareBank 1

Dette repositoryet inneholder designdokumentasjon, teknisk dokumentasjon, og kode for SpareBank 1 sitt designsystem og implementasjonen av det - Felles frontend (FFE).

Designsystemet består av innholdet i dette repoet + verktøykassen i Figma. Begge deler håndteres av designsystem-teamet, som kan nås på #ext-designsystem på slack, eller via github issues.

🎨 Kom i gang - Figma

Verktøykassen i Figma inneholder (nesten) alle komponentene som finnes i FFE, og oppdateres regelmessig sammen med resten av FFE. For tilgang, ta kontakt med designsystem-teamet på #ext-designsystem på slack, så hjelper de deg.

Verktøykassa blir oppdatert av designsystem-teamet ved endringer, eller når nye ting legges til. Endringene annonseres enn så lenge via interne kanaler - spør fagleder, så blir du pekt i riktig retning for å få med deg disse beskjedene 👍

Har du en idé til en forbedring eller et nytt konsept? Så bra! 🎉 Ta kontakt via slack i #ext-designsystem kanelen, så kan vi diskutere det videre! Er det derimot en bug, så si gjerne fra ved å åpne ett issue her på Github.

💻 Kom i gang - FFE

Skal du bruke FFE for første gang? Se på dokumentasjonen under Kom i gang 📖

Resten av denne READMEen hjelper deg med å komme i gang med utvikling på selve designsystemet og pakkene som finnes her.

Kom i gang

Klon ned repoet, og kjør npm install . Dette vil installere alle dependencies for alle pakker, så du kan begynne kjøre opp alt lokalt. Når denne kommandoen er ferdig, kan du kjøre følgende kommandoer fra rotpakken:

npm start npm test npm run lint npm run build

Hvordan ser jeg hva som er nytt?

For å holde tritt med nye versjoner kan vi anbefale npm-check-update. Med det installert kan du kjøre kommandoen ncu i prosjektet ditt og få en oppsummering av hvilke pakker som har fått nye versjoner. Du kan også få en slags oversikt over nye versjoner ved å se på Git tags. Hver release får sin egen tag på formatet pakkenavn@versjon.

Hver pakke har sin egen CHANGELOG.md, for eksempel denne for ffe-core. Følg med der for å få oversikt over nye features, bugfixer, og breaking changes.

Vi oppfordrer alle, både rutinerte og ferske, til å opprette issues, sende inn pull requests og kommentere på andres bidrag. Ta en titt på CONTRIBUTING.md for hvordan du går frem.

Licenses