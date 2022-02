Salesforce Lightning (Aura) specific linting rules for ESLint.

Installation

npm install --save-dev @salesforce/eslint-plugin-aura

Usage

Add this plugin to your ESLint configuration and extend your desired configuration. See ESLint documentation for details.

Example:

{ "plugins" : [ "@salesforce/eslint-plugin-aura" ], "extends" : [ "plugin:@salesforce/eslint-plugin-aura/recommended" , "plugin:@salesforce/eslint-plugin-aura/locker" ] }

Rules

Aura

Rule ID Description aura/aura-api validate Aura APIs aura/getevt-markup-prefix verify the presence of the markup:// prefix for events accessed via $A.getEvt() aura/no-deprecated-aura-error prevent usage of $A.error aura/no-deprecated-component-creation prevent usage of deprecated component creation methods aura/no-deprecated-event-creation prevent usage of deprecated event creation methods

Locker

Rule ID Description aura/ecma-intrinsics validate JavaScript intrinsic APIs aura/secure-document validate secure document public APIs aura/secure-window validate secure window public APIs

Configurations

This package exposes 2 configurations for your usage.

@salesforce/eslint-plugin-aura/recommended configuration

Goal: Prevent common pitfalls with Lightning component development, and enforce other Salesforce platform restrictions.

Rules:

Many of the Best Practices rules.

Proper usage of the $A global, via the aura-api rule.

global, via the rule. Browser compatibility rules for Salesforce supported browsers.

@salesforce/eslint-plugin-aura/locker configuration

Goal: Prevent Lightning Locker violations.

Rules: