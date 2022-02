Let's name your silly startup

Generates cliché (but nice-sounding) names for your startup. Try it on Codepen.

const name = require ( '@rstacruz/startup-name-generator' ) name( 'cloud' )

Install

yarn add --exact @rstacruz/startup-name-generator npm install --save-exact @rstacruz/startup-name-generator

Also available at: https://unpkg.com/@rstacruz/startup-name-generator@latest/dist/startup-name-generator.js (name StartupNameGenerator )

Command line

Also available as a command-line app.

yarn global add @rstacruz/startup-name-generator npm install -g @rstacruz/startup-name-generator startup-name-generator health fit run startup-name-generator -- help

Thanks

startup-name-generator © 2017, Rico Sta. Cruz. Released under the MIT License.

Authored and maintained by Rico Sta. Cruz with help from contributors (list).