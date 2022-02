The missing constructor for creating safe async iterators.

Installation

Repeater.js is available on npm in the CommonJS and ESModule formats.

$ npm install @repeaterjs/repeater

$ yarn add @repeaterjs/repeater

Requirements

The core @repeaterjs/repeater module has no dependencies, but requires the following globals in order to work:

Promise

WeakMap

Symbol Symbol.iterator Symbol.asyncIterator



In addition, repeaters are most useful when used via async/await and for await…of syntax. You can transpile your code with babel or typescript to support enviroments which lack these features.

Examples

import { Repeater } from "@repeaterjs/repeater" ; const timestamps = new Repeater( async (push, stop) => { push( Date .now()); const interval = setInterval( () => push( Date .now()), 1000 ); await stop; clearInterval(interval); }); ( async function ( ) { let i = 0 ; for await ( const timestamp of timestamps) { console .log(timestamp); i++; if (i >= 10 ) { console .log( "ALL DONE!" ); break ; } } })();

Creating a repeater from a websocket

import { Repeater } from "@repeaterjs/repeater" ; const socket = new WebSocket( "ws://echo.websocket.org" ); const messages = new Repeater( async (push, stop) => { socket.onmessage = ( ev ) => push(ev.data); socket.onerror = () => stop( new Error ( "WebSocket error" )); socket.onclose = () => stop(); await stop; socket.close(); }); ( async function ( ) { for await ( const message of messages) { console .log(message); if (message === "close" ) { console .log( "Closing!" ); break ; } } })(); socket.onopen = () => { socket.send( "hello" ); socket.send( "world" ); socket.send( "close" ); };

Listening for the Konami Code and canceling if Escape is pressed

import { Repeater } from "@repeaterjs/repeater" ; const keys = new Repeater( async (push, stop) => { const listener = ( ev ) => { if (ev.key === "Escape" ) { stop(); } else { push(ev.key); } }; window .addEventListener( "keyup" , listener); await stop; window .removeEventListener( "keyup" , listener); }); const konami = [ "ArrowUp" , "ArrowUp" , "ArrowDown" , "ArrowDown" , "ArrowLeft" , "ArrowRight" , "ArrowLeft" , "ArrowRight" , "b" , "a" ]; ( async function ( ) { let i = 0 ; for await ( const key of keys) { if (key === konami[i]) { i++; } else { i = 0 ; } if (i >= konami.length) { console .log( "KONAMI!!!" ); break ; } } })();

Converting an observable to an async iterator