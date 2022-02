English | 简体中文

A plugin for PostCSS that generates rpx units from pixel units, it also can generate units which you want.

Install

$ npm install postcss-px2units

Usage

With the default settings, we will get this output.

p { margin : 0 0 20px ; font-size : 32px ; line-height : 1.2 ; letter-spacing : 1px ; } p { margin : 0 0 20 rpx; font-size : 32 rpx; line-height : 1.2 ; letter-spacing : 1px ; }

Example

var fs = require ( 'fs' ); var postcss = require ( 'postcss' ); var pxtorem = require ( 'postcss-pxtorem' ); var css = fs.readFileSync( 'main.css' , 'utf8' ); var options = { replace : false }; var processedCss = postcss(pxtorem(options)).process(css).css; fs.writeFile( 'main-rem.css' , processedCss, function ( err ) { if (err) { throw err; } console .log( 'Rem file written.' ); });

options

Type: Object | Null

Default:

{ divisor : 1 , multiple : 1 , decimalPlaces : 2 , comment : 'no' , targetUnits : 'rpx' }

Detail:

divisor(Number): divisor, replace pixel value with pixel / divisor.

multiple(Number): multiple, replace pixel value with pixel * multiple.

decimalPlaces(Number): the number of decimal places. For example, the css code is width: 100px , we will get the vaule is Number(100 / divisor * multiple).toFixed(decimalPlaces) .

, we will get the vaule is . comment(String): default value is 'no'. For example, if you set it 'not replace', the css code width: 100px; /* not replace */ will be translated to width: 100px;

will be translated to targetUnits(String): The units will replace pixel units, you can set it 'rem'.

Use with gulp-postcss

var gulp = require ( 'gulp' ); var postcss = require ( 'gulp-postcss' ); var pxtounits = require ( 'postcss-pxtounits' ); gulp.task( 'css' , function ( ) { return gulp.src( './test/src/css/**/*.css' ) .pipe(postcss([pxtounits()])) .pipe(gulp.dest( './test/dist/css' )); });

Tips

If you want to use it in WePY, please use wepy-plugin-px2units.