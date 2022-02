calendar and datepicker component with material design for Vue.js

Demo

The demo page is HERE.

Requirements

Installation

npm

npm install vue-datepicker

Usage

< script > import myDatepicker from 'vue-datepicker/vue-datepicker-1.vue' import myDatepicker from 'vue-datepicker' export default { data () { return { starttime : '' , endtime : '2016-01-19' , testTime : '' , multiTime : '' , startTime : { time : '' }, endtime : { time : '' } option : { type : 'day' , week : [ 'Mo' , 'Tu' , 'We' , 'Th' , 'Fr' , 'Sa' , 'Su' ], month : [ 'January' , 'February' , 'March' , 'April' , 'May' , 'June' , 'July' , 'August' , 'September' , 'October' , 'November' , 'December' ], format : 'YYYY-MM-DD' , placeholder : 'when?' , inputStyle : { 'display' : 'inline-block' , 'padding' : '6px' , 'line-height' : '22px' , 'font-size' : '16px' , 'border' : '2px solid #fff' , 'box-shadow' : '0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2)' , 'border-radius' : '2px' , 'color' : '#5F5F5F' }, color : { header : '#ccc' , headerText : '#f00' }, buttons : { ok : 'Ok' , cancel : 'Cancel' }, overlayOpacity : 0.5 , dismissible : true }, timeoption : { type : 'min' , week : [ 'Mo' , 'Tu' , 'We' , 'Th' , 'Fr' , 'Sa' , 'Su' ], month : [ 'January' , 'February' , 'March' , 'April' , 'May' , 'June' , 'July' , 'August' , 'September' , 'October' , 'November' , 'December' ], format : 'YYYY-MM-DD HH:mm' }, multiOption : { type : 'multi-day' , week : [ 'Mo' , 'Tu' , 'We' , 'Th' , 'Fr' , 'Sa' , 'Su' ], month : [ 'January' , 'February' , 'March' , 'April' , 'May' , 'June' , 'July' , 'August' , 'September' , 'October' , 'November' , 'December' ], format : "YYYY-MM-DD HH:mm" }, limit : [{ type : 'weekday' , available : [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] }, { type : 'fromto' , from : '2016-02-01' , to : '2016-02-20' }] } }, components : { 'date-picker' : myDatepicker } } </ script > < template > < div class = "card" > < div class = "row" > < span > Departure Date: </ span > < date-picker :time.sync = "starttime" :option = "option" :limit = "limit" > </ date-picker > </ div > < div class = "row" > < span > Departure Date: </ span > < date-picker :date = "startTime" :option = "option" :limit = "limit" > </ date-picker > </ div > </ div > </ template >

API

Option

type

type : 'day' // 'min' , 'multi-day'

format

format : 'YYYY-MM-DD HH:mm'

placeholder

placeholder : 'when?'

week

week : [ 'Mo' , 'Tu' , 'We' , 'Th' , 'Fr' , 'Sa' , 'Su' ]

month

month : [ 'January' , 'February' , 'March' , 'April' , 'May' , 'June' , 'July' , 'August' , 'September' , 'October' , 'November' , 'December' ]

wrapperClass

wrapperClass : ''

inputClass

inputClass : ''

inputStyle

inputStyle : { 'display' : 'inline-block' , 'padding' : '6px' , 'line-height' : '22px' , 'font-size' : '16px' , 'border' : '2px solid #fff' , 'box-shadow' : '0 1px 3px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2)' , 'border-radius' : '2px' , 'color' : '#5F5F5F' }

color

color : { header : '#ccc' , headerText: '#f00' }

buttons

buttons : { ok : 'OK' , cancel: 'Cancel' }

animate

overlayOpacity: 0.5 , // 0.5 as default dismissible: true // as true as default

limit

from sometime to sometime(when from/to is empty, days before/after end/start time will be available)

limit : { type : 'fromto' , from : '2016-01-10' , to : '2016-01-30' }

weekdays

limit :{ type : 'weekday' , available : [ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ] }

prop

Vue 1.0

time : ''

< date-picker :time.sync = "time" :limit = "limit" > </ date-picker >

Vue 2.0

date: { time : '' }

< date-picker :date = "date" :limit = "limit" > </ date-picker >

License

The MIT License