Reframe + React Router v4 = ❤️

Use React Router's components.

Usage

Add @reframe/react-router to your reframe.config.js :

module .exports = { $plugins : [ require ( '@reframe/react-kit' ), require ( '@reframe/react-router' ) ] };

Example

