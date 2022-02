废弃通知

redux-model不再维护,请迁移到foca

经过对状态库多年积累和实践,以及个人技术方面的成长,发现用class写状态开发效率还是不够高,因此创建了一套新的状态库 foca ,它更极致、更高效,算是redux-model的重制版。虽然都是基于redux,但幸运的是foca和redux-model可以在一个项目里同时使用,数据互不干扰,再次欢迎使用foca。

English Document

Redux-Model是为了弥补原生Redux繁琐的开发流程,开发者重复劳动效率低下,模板文件导致代码量臃肿,以及因action和reducer文件分散造成代码追踪困难的问题而设计的。

特性

深度封装,模块化开发

使用mvvm快速处理reducer

👍真正意义上的Typescript框架,写起来比JS更流畅

内置http服务,请求action自带loading追踪、数据节流

支持React/Vue Hooks

支持数据持久化

支持Graphql请求

支持代码分离

安装

React 或 React-Native

npm install @redux-model/react

Taro

npm install @redux-model/taro npm install @redux-model/taro@6.10.0 @tarojs/redux npm install @redux-model/taro@6.9.5 @tarojs/redux

Vue

npm install @redux-model/vue npm install @redux-model/vue@6.9.2

定义模型

interface Response { id: number ; name: string ; } interface Data { counter: number ; users: Partial<{ [key: string ]: Response; }>; } class TestModel extends Model<Data> { plus = this .action( ( state, step: number = 1 ) => { state.counter += step; }); getUser = $api.action( ( id: number ) => { return this .get<Response>( `/api/users/ ${id} ` ) .onSuccess( ( state, action ) => { state.users[id] = action.response; }); }); protected initialState(): Data { return { counter: 0 , users: {}, }; } } export const testModel = new TestModel();

执行Action

testModel.plus(); testModel.plus( 2 ); testModel.getUser( 3 ); testModel.getUser( 5 ).then( ( { response } ) => {});

在 Hooks 中获取数据

const data = testModel.useData(); const counter = testModel.useData( ( data ) => data.counter); const users = testModel.useData( ( data ) => data.users); const loading = testModel.getUser.useLoading();

在 connect 中获取数据

type ReactProps = ReturnType< typeof mapStateToProps>; const mapStateToProps = () => { return { counter: testModel.data.counter, users: testModel.data.users, loading: testModel.getUser.loading, }; }; export default connect(mapStateToProps)(App);

在线运行示例

文档

请点击这里查看文档

本地开发

git clone 你fork的仓库

yarn install && yarn bootstrap

执行测试用例请使用 yarn test

修改在线文档请使用 yarn docs

欢迎使用并随时给我建议