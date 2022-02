React Firebase

Building apps with React & Firebase should be easy. The goal of this project is to offer intuitive declarative APIs to make interacting with Firebase fun and easy.

Modules

Firebase Realtime Database : @react-firebase/database

Firebase Auth : @react-firebase/auth

Firebase Data Generator: generate-firebase-data

Firestore Data Generator: generate-firestore-data

Linked JSON Data Generator: generate-data

Sandboxes

Auth

Anonymous/Google Auth

Realtime Database

Infinite List

Mutation

Transaction

Auth & Database Bookmarking App Example

Server Rendered Firebase Data with NextJS Auth & Database with queries

Installation

Web

Install firebase.

yarn add firebase npm i firebase

Firebase Auth

yarn add @react-firebase/auth

Firebase Realtime Database