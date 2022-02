Observe the rect of a DOM element.

Installation

npm install @reach /observe-rect yarn add @reach /observe-rect

Usage

import observeRect from "@reach/observe-rect" ; let node = document .getElementById( "some-node" ); let rectObserver = observeRect(node, rect => { console .log( "left" , rect.left); console .log( "top" , rect.top); console .log( "height" , rect.height); console .log( "width" , rect.width); }); rectObserver.observe(); rectObserver.unobserve();

About

A lot of things can change the position or size of an element, like scrolling, content reflows and user input. This utility observes and notifies you when your element's rect changes.

Legal

MIT License Copyright (c) 2018-present, Ryan Florence