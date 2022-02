Wallet My Algo

Overview

Wallet My Algo is a Javascript library developed by Rand Labs to securely sign transactions with My Algo

Installation

The package can be installed via npm:

npm i @randlabs/myalgo-connect

or imported in the HTML

< script src = "./myalgo.min.js" > </ script >

Find the browser minified version in our github releases

API Usage

Quick start

import MyAlgoConnect from '@randlabs/myalgo-connect' ; const myAlgoWallet = new MyAlgoConnect();

Connect to My Algo

async function connectToMyAlgo { try { const accounts = await myAlgoWallet.connect(); const addresses = accounts.map( account => account.address); } catch (err) { console .error(err); } }

< button onclick = "connectToMyAlgo()" > Connect! </ button >

Sign transaction

import algosdk from 'algosdk' ; const algodClient = new algosdk.Algodv2( '' , 'https://api.algoexplorer.io/' , '' ); async function signTransaction ( from, to, amount, suggestedParams ) { try { const txn = algosdk.makePaymentTxnWithSuggestedParams({ suggestedParams, from , to, amount }); const signedTxn = await myAlgoWallet.signTransaction(txn.toByte()); const response = await algodClient.sendRawTransaction(signedTxn.blob).do(); console .log(response) } catch (err) { console .error(err); } };

Documentation

Documentation for this package is available here: https://connect.myalgo.com/. An example of an integration with MyAlgo Connect: https://github.com/randlabs/myalgo-connect-test

Copyright and License

See LICENSE file.