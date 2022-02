coininfo

JavaScript component for crypto currency specific information such as version numbers, DNS seeds, etc. Works in Node.js and the browser.

Installation

npm i coininfo

Usage

var coininfo = require ( 'coininfo' ) console .dir(coininfo( 'LTC' ))

Could also:

var litecoin = coininfo.litecoin.main var litecoinTest = coininfo.litecoin.test

Useful to use in conjunction with coinkey and coinstring.

Want to Use With Bitcore or bitcoinjs-lib?

bitcoinjs-lib example:

var coininfo = require ( 'coininfo' ) var bitcoin = coininfo.bitcoin.main var bitcoinBitcoinJSLib = bitcoin.toBitcoinJS()

Bitcore example:

var coininfo = require ( 'coininfo' ) var bitcoin = coininfo.bitcoin.main var bitcoinBitcoreLib = bitcoin.toBitcore()

Pull requests?

Follow the canonical example:

https://github.com/cryptocoinjs/coininfo/blob/master/lib/coins/btc.js

License

MIT