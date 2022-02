中华人民共和国行政区划代码

中华人民共和国行政区划(五级):省级、地级、县级、乡级和村级。来自中华人民共和国民政部,用于查询中国省,市和区数据的网站。

数据更新时间: 2021 / 05 / 11 09 :55 :00 GMT + 0800 (中国标准时间)

数据更新 Diff

安装

npm install province-city-china --save-dev

使用

const { data, province, city, area, town } = require ( 'province-city-china/data' );

data - 总数据(省/地/县/乡)

- 总数据(省/地/县/乡) province - 省级(省/直辖市/特别行政区)

- 省级(省/直辖市/特别行政区) city - 地级(城市)

- 地级(城市) area - 县级(区县)

- 县级(区县) town - 乡级(乡镇/街)

所有数据

const provinces = require ( 'province-city-china/dist/data.json' ); [ { "code" : "110000" , "name" : "北京市" , "province" : "11" , "city" : 0 , "area" : 0 , "town" : 0 }, { "code" : "110101" , "name" : "东城区" , "province" : "11" , "city" : "01" , "area" : "01" , "town" : 0 }, { "code" : "110102" , "name" : "西城区" , "province" : "11" , "city" : "01" , "area" : "02" , "town" : 0 }, { "code" : "110105" , "name" : "朝阳区" , "province" : "11" , "city" : "01" , "area" : "05" , "town" : 0 }, .... ]

规则:

province - 省级(省/直辖市/特别行政区) - city=0 , area=0 , town=0

- , , city - 地级(城市) - area=0 , town=0

- , area - 县级(区县) - town=0 其它不为 0

- 其它不为 town - 乡级(乡镇/街) - 所有值不为 0

province 第一位表示:华北区 1 ,东北区 2 ,华东区 3 ,中南区 4 ,西南区 5 ,西北区 6 。 如 湖北省 -> 42 以 4 开头,表示为 中南区 。

获取城市数据

const city = require ( 'province-city-china/dist/city.json' ); [ { "code" : "01" , "name" : "石家庄市" , "province" : "13" }, { "code" : "02" , "name" : "唐山市" , "province" : "13" }, { "code" : "03" , "name" : "秦皇岛市" , "province" : "13" }, { "code" : "04" , "name" : "邯郸市" , "province" : "13" }, { "code" : "05" , "name" : "邢台市" , "province" : "13" }, .... ]

说明:

code - 城市代码

- 城市代码 name - 城市名称

- 城市名称 province - 省/直辖市/特别行政区代码

更多数据

可以通过 UNPKG 下载使用 CDN 资源: https://unpkg.com/province-city-china/dist/

更多 CDN 数据访问

> <省市区>数据:3212 ✔ 数据保存: dist/data.json > <省>数据:34 ✔ 数据保存: dist/province.json ✔ 数据保存: dist/province.csv > <市>数据:333 ✔ 数据保存: dist/city.json ✔ 数据保存: dist/city.csv > <区>数据:2845 ✔ 数据保存: dist/area.json ✔ 数据保存: dist/area.csv > 省市区:数据生成完成!

国家和地区代码列表

country.json | country.min.json | country.csv

id=序号 、 cnname=中文简称 、 name=英文简称 、 fullname=英文全称 、 alpha2=两字母代码 、 alpha3=三字母代码 、 numeric=数字代码

[ { "id" : 1 , "cnname" : "阿富汗" , "name" : "Afghanistan" , "fullname" : "the Islamic Republic of Afghanistan" , "alpha2" : "AF" , "alpha3" : "AFG" , "town" : 4 }, { "id" : 45 , "cnname" : "中国" , "name" : "China" , "fullname" : "the People's Republic of China" , "alpha2" : "CN" , "alpha3" : "CHN" , "town" : 156 } ]

压缩数据说明 country.min.json

id: 'i' cnname : 'c' name : 'n' fullname : 'f' alpha2 : 'a2' alpha3 : 'a3' numeric : 'r'

data.json | data.min.json | data.csv | data.sql

[ { "code" : "110000" , "name" : "北京市" , "province" : "11" , "city" : 0 , "area" : 0 , "town" : 0 }, ]

压缩数据说明 data.min.json

code: 'c' name : 'n' province : 'p' city : 'y' area : 'a' town : 't'

level.json | level.min.json

[ { "code" : "420000" , "name" : "湖北省" , "province" : "42" , "children" : [ { "code" : "420100" , "name" : "武汉市" , "province" : "42" , "city" : "01" , "children" : [ { "code" : "420102" , "name" : "江岸区" , "province" : "42" , "city" : "01" , "area" : "02" }, ] } ] } ]

压缩数据说明 level.min.json

code: 'c' name : 'n' province : 'p' city : 'y' area : 'a' children : 'd'

province.json | province.min.json | province.csv

[ { "code" : "110000" , "name" : "北京市" , "province" : "11" }, { "code" : "120000" , "name" : "天津市" , "province" : "12" }, ]

压缩数据说明 level.min.json

code: 'c' name : 'n' province : 'p' city : 'y' area : 'a' children : 'd'

city.json | city.min.json | city.csv

[ { "code" : "130100" , "name" : "石家庄市" , "province" : "13" , "city" : "01" }, ]

压缩数据说明 city.min.json

code: 'c' name : 'n' province : 'p' city : 'y'

area.json | area.min.json | area.csv

[ { "code" : "110101" , "name" : "东城区" , "province" : "11" , "city" : "01" , "area" : "01" }, ]

压缩数据说明 city.min.json

code: 'c' name : 'n' province : 'p' city : 'y' area : 'a'

town.json | town.min.json | town.csv

[ { "code" : "110101001000" , "name" : "东华门街道" , "province" : "11" , "city" : "01" , "area" : "01" , "town" : "001000" }, ]

压缩数据说明 city.min.json

code: 'c' name : 'n' province : 'p' city : 'y' area : 'a' town : 't'

县市区没有乡级数据

cityNotFoundTown.json | cityNotFoundTown.min.json

[ { "code" : "659010" , "name" : "胡杨河市" , "province" : "65" , "city" : "90" , "area" : "10" , "town" : 0 }, ]

压缩数据说明 cityNotFoundTown.min.json

code: 'c' name : 'n' province : 'p' city : 'y' area : 'a' town : 't'

参考链接

MIT