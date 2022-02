Analyze your CSS

A module that goes through your CSS to find all kinds of relevant statistics, like the amount of rules, the amount of !important s, unique colors, and so on.

Install

npm install @projectwallace/css-analyzer

or

yarn add @projectwallace/css-analyzer

Usage

const analyze = require ( '@projectwallace/css-analyzer' ); analyze( ` p { color: blue; font-size: 100%; } .component[data-state="loading"] { background-color: whitesmoke; } ` ) .then( result => console .log(result)) .catch( error => console .error(error)) }

{ "stylesheets.size.uncompressed.totalBytes" : 115 , "stylesheets.size.compressed.gzip.totalBytes" : 121 , "stylesheets.size.compressed.gzip.compressionRatio" : -0.05217391304347818 , "stylesheets.simplicity" : 1 , "stylesheets.cohesion.average" : 1.5 , "stylesheets.cohesion.min.count" : 2 , "stylesheets.cohesion.min.value.declarations" : [ { "property" : "color" , "value" : "blue" , "important" : false }, { "property" : "font-size" , "value" : "100%" , "important" : false } ], "stylesheets.cohesion.min.value.selectors" : [ "p" ], "stylesheets.browserhacks.total" : 0 , "stylesheets.browserhacks.totalUnique" : 0 , "stylesheets.linesOfCode.total" : 10 , "stylesheets.linesOfCode.sourceLinesOfCode.total" : 5 , "atrules.charsets.total" : 0 , "atrules.charsets.unique" : [], "atrules.charsets.totalUnique" : 0 , "atrules.documents.total" : 0 , "atrules.documents.unique" : [], "atrules.documents.totalUnique" : 0 , "atrules.fontfaces.total" : 0 , "atrules.fontfaces.unique" : [], "atrules.fontfaces.totalUnique" : 0 , "atrules.imports.total" : 0 , "atrules.imports.unique" : [], "atrules.imports.totalUnique" : 0 , "atrules.keyframes.total" : 0 , "atrules.keyframes.unique" : [], "atrules.keyframes.totalUnique" : 0 , "atrules.keyframes.prefixed.total" : 0 , "atrules.keyframes.prefixed.unique" : [], "atrules.keyframes.prefixed.totalUnique" : 0 , "atrules.keyframes.prefixed.share" : 0 , "atrules.mediaqueries.total" : 0 , "atrules.mediaqueries.unique" : [], "atrules.mediaqueries.totalUnique" : 0 , "atrules.mediaqueries.browserhacks.total" : 0 , "atrules.mediaqueries.browserhacks.unique" : [], "atrules.mediaqueries.browserhacks.totalUnique" : 0 , "atrules.namespaces.total" : 0 , "atrules.namespaces.unique" : [], "atrules.namespaces.totalUnique" : 0 , "atrules.pages.total" : 0 , "atrules.pages.unique" : [], "atrules.pages.totalUnique" : 0 , "atrules.supports.total" : 0 , "atrules.supports.unique" : [], "atrules.supports.totalUnique" : 0 , "atrules.supports.browserhacks.total" : 0 , "atrules.supports.browserhacks.unique" : [], "atrules.supports.browserhacks.totalUnique" : 0 , "rules.total" : 2 , "rules.empty.total" : 0 , "rules.selectors.average" : 1 , "rules.selectors.minimum.count" : 1 , "rules.selectors.minimum.value" : [ ".component[data-state=\"loading\"]" ], "rules.selectors.maximum.count" : 1 , "rules.selectors.maximum.value" : [ "p" ], "selectors.total" : 2 , "selectors.totalUnique" : 2 , "selectors.js.total" : 0 , "selectors.js.unique" : [], "selectors.js.totalUnique" : 0 , "selectors.id.total" : 0 , "selectors.id.unique" : [], "selectors.id.totalUnique" : 0 , "selectors.universal.total" : 0 , "selectors.universal.unique" : [], "selectors.universal.totalUnique" : 0 , "selectors.accessibility.total" : 0 , "selectors.accessibility.unique" : [], "selectors.accessibility.totalUnique" : 0 , "selectors.specificity.top" : [ { "count" : 1 , "value" : ".component[data-state=\"loading\"]" , "specificity" : { "a" : 0 , "b" : 0 , "c" : 2 , "d" : 0 } }, { "count" : 1 , "value" : "p" , "specificity" : { "a" : 0 , "b" : 0 , "c" : 0 , "d" : 1 } } ], "selectors.specificity.max.value.a" : 0 , "selectors.specificity.max.value.b" : 0 , "selectors.specificity.max.value.c" : 2 , "selectors.specificity.max.value.d" : 0 , "selectors.specificity.max.count" : 1 , "selectors.specificity.max.selectors" : [ { "count" : 1 , "value" : ".component[data-state=\"loading\"]" , "specificity" : { "a" : 0 , "b" : 0 , "c" : 2 , "d" : 0 } } ], "selectors.complexity.max.value" : 3 , "selectors.complexity.max.selectors" : [ { "value" : ".component[data-state=\"loading\"]" , "count" : 1 } ], "selectors.complexity.max.count" : 1 , "selectors.complexity.average" : 2 , "selectors.complexity.sum" : 4 , "selectors.complexity.unique" : [ { "value" : 1 , "count" : 1 }, { "value" : 3 , "count" : 1 } ], "selectors.complexity.totalUnique" : 2 , "selectors.browserhacks.total" : 0 , "selectors.browserhacks.unique" : [], "selectors.browserhacks.totalUnique" : 0 , "declarations.total" : 3 , "declarations.totalUnique" : 3 , "declarations.importants.total" : 0 , "declarations.importants.share" : 0 , "properties.total" : 3 , "properties.unique" : [ { "value" : "background-color" , "count" : 1 }, { "value" : "color" , "count" : 1 }, { "value" : "font-size" , "count" : 1 } ], "properties.totalUnique" : 3 , "properties.prefixed.total" : 0 , "properties.prefixed.unique" : [], "properties.prefixed.totalUnique" : 0 , "properties.prefixed.share" : 0 , "properties.browserhacks.total" : 0 , "properties.browserhacks.unique" : [], "properties.browserhacks.totalUnique" : 0 , "values.total" : 3 , "values.prefixed.total" : 0 , "values.prefixed.unique" : [], "values.prefixed.totalUnique" : 0 , "values.prefixed.share" : 0 , "values.fontsizes.total" : 1 , "values.fontsizes.unique" : [ { "value" : "100%" , "count" : 1 } ], "values.fontsizes.totalUnique" : 1 , "values.fontfamilies.total" : 0 , "values.fontfamilies.unique" : [], "values.fontfamilies.totalUnique" : 0 , "values.colors.total" : 2 , "values.colors.unique" : [ { "value" : "blue" , "count" : 1 }, { "value" : "whitesmoke" , "count" : 1 } ], "values.colors.totalUnique" : 2 , "values.colors.duplicates.unique" : [], "values.colors.duplicates.totalUnique" : 0 , "values.colors.duplicates.total" : 0 , "values.browserhacks.total" : 0 , "values.browserhacks.unique" : [], "values.browserhacks.totalUnique" : 0 , "values.boxshadows.total" : 0 , "values.boxshadows.unique" : [], "values.boxshadows.totalUnique" : 0 , "values.textshadows.total" : 0 , "values.textshadows.unique" : [], "values.textshadows.totalUnique" : 0 , "values.zindexes.total" : 0 , "values.zindexes.unique" : [], "values.zindexes.totalUnique" : 0 , "values.animations.durations.total" : 0 , "values.animations.durations.unique" : [], "values.animations.durations.totalUnique" : 0 , "values.animations.timingFunctions.total" : 0 , "values.animations.timingFunctions.unique" : [], "values.animations.timingFunctions.totalUnique" : 0 }

