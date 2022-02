The iron-ajax element declaratively exposes network request functionality to Polymer's data-binding system.

See: Documentation, Demo.

Usage

Installation

npm install --save @ polymer / iron - ajax

In an html file

< html > < head > < script type = "module" > </ script > </ head > < body > < iron-ajax auto url = "https://www.googleapis.com/youtube/v3/search" params = '{"part":"snippet", "q":"polymer", "key": "YOUTUBE_API_KEY", "type": "video"}' handle-as = "json" on-response = "handleResponse" debounce-duration = "300" > </ iron-ajax > </ body > </ html >

In a Polymer 3 element

import {PolymerElement, html} from '@polymer/polymer' ; import '@polymer/iron-ajax/iron-ajax.js' ; class SampleElement extends PolymerElement { static get template() { return html` < iron-ajax auto url = "https://www.googleapis.com/youtube/v3/search" params = '{"part":"snippet", "q":"polymer", "key": "YOUTUBE_API_KEY", "type": "video"}' handle-as = "json" on-response = "handleResponse" debounce-duration = "300" > </ iron-ajax > ` ; } } customElements.define( 'sample-element' , SampleElement);

Contributing

If you want to send a PR to this element, here are the instructions for running the tests and demo locally:

git clone https://github.com/PolymerElements/iron-ajax cd iron-ajax npm install npm install -g polymer-cli

Running the demo locally

polymer serve --npm open http://127.0.0.1:<port>/demo/

Running the tests