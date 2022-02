Install

npm install --save @polygon.io/client-js

usage

Authentication

call the desired client with your api key to initialize it

import { polygonClient, restClient, websocketClient } from "@polygon.io/client-js" ; const rest = restClient( "API KEY" ); rest.forex .previousClose( "C:EURUSD" ) .then( ) .catch( );

import all the rest submodule

import { restClient } from "@polygon.io/client-js" ; const rest = restClient( "api key" ); rest.forex.previousClose( "C:EURUSD" ).then( );

import a specific submodule

import { referenceClient } from "@polygon.io/client-js" ; const reference = referenceClient( "api key" ); reference.tickers().then( );

You can get preauthenticated websocket clients for the 3 topics.

import { websocketClient } from "@polygon.io/client-js" ; const stocksWS = websocketClient( "api key" ).stocks(); stocksWS.onmessage = ( {data} ) => { const [message] = JSON .parse(data); stocksWS.send( '{"action":"subscribe", "params":"AM.MSFT,A.MSFT"}' ); switch (message.ev) { case "AM" : break ; case "A" : break ; } }; stocksWS.send({ action: "subscribe" , params: "T.MSFT" });

documentation

Generate the package documentation