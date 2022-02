Biblioteca de componentes de UI para Angular.

Para começar a utilizar o PO UI é pré-requisito ter o Node.js instalado (versão 12.x ou acima) e o seu gerenciador de pacote favorito na versão mais atual. Caso você ainda não tenha instalado o pacote @angular/cli , instale-o via npm ou yarn .

Instalando com npm:

npm i -g @ angular / cli @^ 13

Caso prefira instalar com o yarn:

yarn global add @ angular / cli @^ 13

Passo 1 - Crie o seu primeiro projeto

Caso você já tenha um projeto criado e deseje apenas incluir o Po, pule esta etapa e vá para o Passo 1.1.

O Angular CLI se encarrega de construir toda estrutura inicial do projeto. Para isso, execute o seguinte comando:

ng new my-po-project

O parâmetro --skip-install permite criar o projeto, contudo, não instalará as dependências automaticamente.

Passo 1.1 - Instalando as dependências

Antes de executar a instalação ou inserir o Po no seu projeto existente, é necessário verificar as dependências do seu projeto, algumas delas precisam estar de acordo com a versão do Po e Angular (elas podem ser encontradas no arquivo package.json localizado na raiz da aplicação).

Veja abaixo a lista de dependências e as versões compatíveis, elas devem ser conferidas e se necessário, ajustadas no seu projeto.

"dependencies" : { "@angular/animations" : "^13.0.3" , "@angular/common" : "^13.0.3" , "@angular/compiler" : "^13.0.3" , "@angular/core" : "^13.0.3" , "@angular/forms" : "^13.0.3" , "@angular/platform-browser" : "^13.0.3" , "@angular/platform-browser-dynamic" : "^13.0.3" , "@angular/router" : "^13.0.3" , "rxjs" : "~7.4.0" , "tslib" : "^2.3.0" , "zone.js" : "~0.11.4" ... }, "devDependencies" : { ... "typescript" : "~4.4.4" }

Após verificar se estas dependências do seu projeto estão com as versões compatíveis declaradas acima, acesse a pasta raiz do seu projeto e execute o comando abaixo:

Instalando com npm:

npm install

Caso utilizar a versão 7 do npm pode ocorrer erro de versão das dependências, neste caso utilize npm install --legacy-peer-deps .

Caso prefira instalar com o yarn:

yarn install

Passo 2 - Adiconando o pacote @po-ui/ng-components

Utilizando o comando ng add do Angular CLI, vamos adicionar o Po em seu projeto e o mesmo se encarregará de configurar o tema, instalar o pacote e importar o módulo do Po.

Execute o comando abaixo na pasta raiz do seu projeto:

ng add @ po - ui / ng - components

Ao executar o comando acima, será perguntado se deseja incluir uma estrutura inicial em seu projeto com menu lateral, página e toolbar, utilizando componentes do Po, caso desejar, apenas informe: Y .

Passo 3 - Rode o seu projeto

Agora basta executar mais um comando para subir a aplicação e ver o seu projeto rodando no browser ;).

ng serve

Abra o browser e acesse a url http://localhost:4200. Pronto!

E agora?

Agora é só abrir seu editor / IDE favorito e começar a trabalhar no seu projeto.

Caso você queira utilizar nossos componentes de templates, como o po-page-login, po-modal-password-recovery, po-page-blocked-user, po-page-dynamic-table entre outros, basta adicionar o pacote @po-ui/ng-templates executando o comando abaixo:

ng add @ po - ui / ng - templates

Ao executar este comando, será instalado o pacote @po-ui/ng-templates e configurado o PoTemplatesModules no app.module .

A partir dai o seu projeto está preparado para receber outros componentes do PO UI! \o/