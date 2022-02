Nuxt 2 & 3 module

Installation

npm i @pinia/nuxt

Usage

Add to buildModules in nuxt.config.js :

export default { buildModules : [[ '@pinia/nuxt' , { disableVuex : true }]], }

Note you also need @nuxtjs/composition-api if you are using Nuxt 2 without Bridge. Refer to docs for more.

License

MIT