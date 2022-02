Node Mongo

Node Mongo is reactive extension to MongoDB API. It provides few usability improvements to the monk API.

Features

️️ Reactive . Fires events as document stored, updated or deleted from database

. Fires events as document stored, updated or deleted from database Paging . Implements high level paging API

. Implements high level paging API Schema validation. Validates your data before save

Installation

npm i @ paralect / node - mongo

Documentation

API Reference.

Usage

Connect to MongoDB

const connectionString = 'mongodb://localhost:27017/home-db' ; const db = require ( '@paralect/node-mongo' ).connect(connectionString);

CRUD Operations

const userService = db.createService( 'users' ); const users = await userService.create([ { name : 'Alex' }, { name : 'Bob' }, ]); const user = await userService.findOne({ name : 'Bob' }); const {results, pagesCount, count } = await userService.find( { name : 'Bob' }, { page : 1 , perPage : 30 }, ); const updatedUser = await userService.updateOne( { _id : '1' }, (doc) => ({ ...doc, name : 'Alex' }), ); const removedUser = await userService.remove({ _id : '1' });

Event handlers

const userService = db.createService( 'users' ); userService.on( 'created' , ({ doc }) => { }); userService.on( 'updated' , ({ doc, prevDoc }) => { }); userService.onPropertiesUpdated([ 'email' ], ({ doc, prevDoc }) => { }); userService.on( 'removed' , ({ doc }) => { });

Schema validation

const Joi = require ( 'Joi' ); const userSchema = Joi.object({ _id : Joi.string(), createdOn : Joi.date(), name : Joi.string(), status : Joi.string().valid( 'active' , 'inactive' ), }); function validate ( obj ) { return userSchema.validate(obj); } const userService = db.createService( 'users' , { validate });

Change Log

This project adheres to Semantic Versioning.

Every release is documented on the Github Releases page.