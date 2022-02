Save a lot of time by generating services, components, tests for Pankod Boilerplate projects

$ npm install -g @pankod/pankod-cli $ pankod-cli COMMAND running command... $ pankod-cli (-v|--version|version) @pankod/pankod-cli/1.0.1 darwin-x64 node-v10.20.1 $ pankod-cli --help [COMMAND] USAGE $ pankod-cli COMMAND ...

pankod-cli add Page

Add services, components and more...

USAGE $ pankod-cli add Page $ pankod-cli add Component $ pankod-cli add ClassComponent $ pankod-cli add FunctionalComponent $ pankod-cli add Plugin $ pankod-cli add Repository $ pankod-cli add Service

See code: src/commands/add/index.ts

pankod-cli help [COMMAND]

display help for pankod-cli

USAGE $ pankod-cli help [COMMAND] ARGUMENTS COMMAND command to show help for OPTIONS

See code: @oclif/plugin-help

📦 Elements

pankod-cli add <element>

See code: src/commands/add

🏗️ Customization

Checkout Wiki to read about customization and extending the power of your fingers.