< template >

< script src = "//unpkg.com/tinymce@5.1.5/tinymce.min.js" >

</ script >

< div id = "app" >

< vue-tinymce v-model = "content" :setup = "setup" :setting = "setting" />

</ div >

</ template >

< script >

import Vue from "vue" import VueTinymce from "@packy-tang/vue-tinymce" Vue.use(VueTinymce) new Vue({ el : "#app" , data : function ( ) { return { content : "<p>html content</p>" , setting : { height : 500 } } }, methods : { setup(editor) { console .log(editor) } } })