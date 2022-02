A visual graph editor based on G6 and Vue.

yarn install yarn run serve

功能

功能 默认启用 快捷键 工具栏 右键菜单 备注 logo ✔ ✔ ✖ Logo undo ✔ ctrl + z ✔ ✔ 撤销 clearLog ✔ ctrl + shift + l ✔ ✔ 清空操作日志 history ✔ ctrl + shift + h ✔ ✔ 操作日志 redo ✔ ctrl + shift + z ✔ ✔ 重做 copy ✔ ctrl + c ✔ ✔ 复制 paste ✔ ctrl + v ✔ ✔ 粘贴 delete ✔ Delete ✖ ✔ 删除 clear ✔ ctrl + shift + c ✔ ✔ 清空画布 zoom ✔ ✔ ✔ 缩放 zoomIn ✔ ctrl + + ✔ ✔ 放大 zoomOut ✔ ctrl + - ✔ ✔ 缩小 fit ✔ ctrl + 0 ✔ ✔ 适应屏幕 actualSize ✔ ctrl + 1 ✔ ✔ 实际大小 canvasBackground ✔ ✔ ✔ 画布背景 fill ✔ ✔ ✔ 填充颜色 lineColor ✔ ✔ ✔ 线条颜色 lineWidth ✔ ✔ ✔ 线条宽度 lineDash ✔ ✔ ✔ 线条样式 lineType ✔ ✔ ✔ 线条类型 startArrow ✔ ✔ ✔ 起点 endArrow ✔ ✔ ✔ 终点 toFront ✔ ✔ ✔ 置于顶层 toBack ✔ ✔ ✔ 置于底层 selectAll ✔ ctrl + a ✔ ✔ 全选 edit ✔ ✔ ✔ 编辑模式 preview ✔ ✔ ✔ 预览模式 upload ✔ ✔ ✔ 上传 download ✔ ✔ ✔ 下载 fullscreen ✔ ✔ ✔ 全屏 language ✔ ✔ ✔ 语言 github ✖ ✔ ✔ Github feedback ✖ ✔ ✔ 反馈 help ✔ ✔ ✔ 帮助 up ✔ up ✖ ✖ 上 down ✔ down ✖ ✖ 下 left ✔ left ✖ ✖ 左 right ✔ right ✖ ✖ 右

使用指南

起步

安装

npm i @ oxoyo / xfc --save

引用

import xfc from '@oxoyo/xfc' import '@oxoyo/xfc/dist/xfc.css' const xfcEditor = xfc({ el : '#xfc' })

配置

在初始化 xfc 实例时,可以配置参数。

props

参数 说明 类型 可选值 默认值 tools 全量配置工具项,覆写系统默认工具项信息,详见全量配置tools Object - - enableTools 【与tools互斥,配置后以此为主】设置要启用的系统工具项 Array - - disableTools 【与tools、enableTools互斥,配置后以此为主】设置要禁用的系统工具项 Array - - shortcutMap 【与tools互斥,配置后以此为主】设置自带的工具项的快捷键 Object - - materials 全量配置物料列表,覆写系统默认物料,详见全量配置materials Array - - enableMaterials 【与materials互斥,配置后以此为主】设置要启用的系统物料 Object - - system 配置系统信息 Object - - storage 配置本地存储信息 Object - - i18n 配置多语言 Object - - infoPanel 信息面板配置 Object - -

全量配置工具项,覆写系统默认工具项信息,自定义程度高,无非必要不建议配置此项。

tools数据结构 tools 下可以设置 toolList 与 shortcutMap

xfc ({ el : '#xfc' , props : { tools : { toolList : [...], shortcutMap : {...} } } })

tools.toolList下单个工具配置字段说明:

{ name : 'logo' , label : 'logo' , lang : 'L10000' , type : 'link' , icon : '' , img : system.logo, link : system.site, enableTool : true, enable : true, enableMode : [ 'edit' , 'preview' ], disabled : false, disabledMode : [ 'edit' , 'preview' ], shortcuts : '' , toolbar : { enable : true, position : 'left' , style : { opacity : 1 }, divider : false }, contextmenu : { enable : false, target : [], style : {}, divider : false } }

tools.shortcutMap下单个工具配置字段说明:

shortcutMap : { undo : { tool : 'undo' , key : 'mod+z' , label : 'Ctrl + Z' , description : '' } }

【与tools互斥,配置后以此为主】设置要启用的工具项。

xfc ({ el : '#xfc' , props : { enableTools : [ 'undo' , 'clearLog' , 'history' , 'redo' , 'copy' , 'paste' , 'delete' , 'clear' , 'zoom' , 'zoomIn' , 'zoomOut' , 'fit' , 'actualSize' , 'canvasBackground' , 'fill' , 'lineColor' , 'lineWidth' , 'lineDash' , 'lineType' , 'startArrow' , 'endArrow' , 'toFront' , 'toBack' , 'selectAll' , 'marquee' , 'group' , 'ungroup' , 'edit' , 'preview' , 'upload' , 'download' , 'layout' , 'fullscreen' , 'language' , 'github' , 'feedback' , 'help' , 'up' , 'down' , 'left' , 'right' ] } })

【与tools、enableTools互斥,配置后以此为主】设置要禁用的系统工具项

xfc ({ el : '#xfc' , props: { 'logo' , 'language' , 'help' } })

shortcutMap

【与tools互斥,配置后以此为主】设置自带的工具项的快捷键

xfc ({ el : '#xfc' , props : { shortcutMap : { undo : { tool : 'undo' , key : 'mod+z' , label : 'Ctrl + Z' , description : '' } } } })

materials

全量配置物料列表,覆写系统默认物料,自定义程度高,无非必要不建议配置此项。

xfc ({ el : '#xfc' , props : { materials : [ ... ] } })

enableMaterials

【与materials互斥,配置后以此为主】设置要启用的系统物料

xfc ({ el : '#xfc' , props : { enableMaterials : { general : [ 'rectangle' , 'rounded-rectangle' ] } } })

system

配置系统信息

xfc ({ el : '#xfc' , props : { system : { version : '1.0.0' , name : 'xfc' , author : 'OXOYO' , description : 'A visual graph editor based on G6 and Vue.' , title : 'XFC' , logo : require( '@/assets/images/logo.png' ), github : 'https://github.com/OXOYO/X-Flowchart-Vue' , site : 'http://oxoyo.co/X-Flowchart-Vue/' , feedback : 'https://github.com/OXOYO/X-Flowchart-Vue/issues/new' , copyright : '©2019 - 2020 OXOYO All Rights Reserved.' } } })

storage

配置本地存储信息

xfc ({ el : '#xfc' , props : { storage : { prefix : 'xfc' } } })

i18n

配置多语言

xfc ({ el : '#xfc' , props : { i18n : { defLocale : 'zh-CN' , locales : { ... } } } })

infoPanel

配置信息面板

xfc ({ el : '#xfc' , props : { infoPanel : { options : { enable : true }, navigator : { enable : true, config : { type : 'delegate' , delegateStyle : { fill : '#ffffff' , stroke : '#000000' } } } } } })

API

read (data, isActualSize)

接收数据,并进行渲染。

参数

名称 类型 是否必选 描述 data Object true 初始化的图数据,是一个包括 nodes 和 edges 的对象

用法

const data = { nodes: [ { id: 'node1' , label: 'node1' , }, { id: 'node2' , label: 'node2' , }, ], edges: [ { source: 'node1' , target: 'node2' , }, ], }; xfcEditor.read(data)

获取图数据。

该方法无参数。

返回值

返回值类型:Object;

返回值包括所有节点和边,数据结构如下下所示:

{ nodes : [], edges: [] }

用法

xfcEditor .save ()

获取图中所有节点的实例。

⚠️ 注意: 这里返回的是节点的实例,而不是节点的数据项。

返回值

返回值类型:Array;

返回值表示图中所有节点的实例。

用法

const nodes = xfcEditor.getNodes()

获取图中所有边的实例。

⚠️ 注意: 这里返回的是边的实例,而不是边的数据项。

返回值

返回值类型:Array;

返回值表示图中所有边的实例。

用法

const edges = xfcEditor.getEdges()

downloadImage (name, type, backgroundColor)

将画布上的元素导出为图片。

参数

名称 类型 是否必选 描述 name String false 图片的名称,不指定则为 'graph' type 'image/png' / 'image/jpeg' / 'image/webp' / 'image/bmp' false 图片的类型。图的 renderer 为默认的 'canvas' 时生效,图的 renderer 为 'svg' 时将导出 svg 文件 backgroundColor String false 图片的背景色,可选,不传值时将导出透明背景的图片

用法

xfcEditor .downloadImage ()

toDataURL (type, backgroundColor)

将画布上元素生成为图片的 URL。

参数

名称 类型 是否必选 描述 type 'image/png' / 'image/jpeg' / 'image/webp' / 'image/bmp' false 图片的类型。图的 renderer 为默认的 'canvas' 时生效,图的 renderer 为 'svg' 时将导出 svg 文件 backgroundColor String false 图片的背景色,可选,不传值时将导出透明背景的图片

返回值

返回值类型:String;

返回值表示生成的图片的 URL。

用法

const dataURL = xfcEditor.toDataURL()

License

MIT

Copyright (c) 2019-present, OXOYO

