Ovine
Ovine 支持使用 Json 构建完整的管理系统界面。
QQ交流群: 1037291990
在本项目使用中，有任何问题、需求、建议，请提交 issue 或者加入 Q 群讨论。我看到后将第一时间处理。如果本项目对你有帮助，请点
star 支持，非常感谢 ^_^
功能
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- 基于
bootstrap
- 基于
typescript 代码开发友好
- 支持
json 配置渲染逻辑复杂的表单或页面，该功能十分强大
- 拥有齐全的
admin 组件库，完全满足一般管理系统需求
- 该框架已经广泛应用于企业级项目中，经得起实践的考验
- 百度 FEX 团队更新频率高 (约两个月发布一个线上版本，平均每天 5 个代码提交)
- 需求、功能升级、BUG、优化 等都有保障
- 中文文档且文档内容较为齐全
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- 基于
amis 二次开发，拥有其所有优势
- 支持生成自定义
amis 主题
- 基于
webpack 打包，简单、速度快、支持热更新
- 通用基本功能，开箱即用
- 路由、权限、页面、组件 都由
json 配置，可简单、快速的生成复杂的
curd 表单或页面
- 内置企业级权限管理完整实现，并集成到
json 配置中
- 支持权限依赖、自定义设置权限、定义好权限后，可控制任何节点
- 路由懒加载、配合
webpack dll，页面加载速度快
- 强大的 mock 方案，实现脱离后端开发，轻松对接
个性化主题
JSON 配置 路由、页面、Form、组件
强大权限管理 (集成在配置中，无需开发)
Ovine 适合谁？
- 适合
企业内部运营管理后台
- 适合需要
强大权限管理的后台
- 适合
成百上千个 crud 操作的后台
- 适合对自定义 UI 要求
不是极其高的后台
- 适合喜欢偷懒的前端开发
- 适合喜欢钻研的后端开发
- 适合外包项目、私活
- 最后，我希望它适合你，节约你宝贵的时间 ^_^ ～
TODO
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第一阶段
- 提供完整的基础项目模板，做到上手即用
- 构建完整 DEMO 应用，实现管理后台基础功能
- 持续修复现存 BUG
- 完善的开发文档
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第二阶段
- 开发 UI 界面编辑器
- 读取 API 数据渲染应用
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第三阶段
期待你的 PR，支持开源 ^_^
资源