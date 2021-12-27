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@ovine/core

by ovineio
0.1.7-alpha.0 (see all)

Build entirety admin system ui blazing fast with json.

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Popularity

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67

GitHub Stars

572

Maintenance

Last Commit

2mos ago

Contributors

8

Package

Dependencies

9

License

Apache-2.0

Type Definitions

Not Found

Tree-Shakeable

No?

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Readme

Ovine

download version node license

Ovine 支持使用 Json 构建完整的管理系统界面。

QQ交流群: 1037291990

在本项目使用中，有任何问题、需求、建议，请提交 issue 或者加入 Q 群讨论。我看到后将第一时间处理。如果本项目对你有帮助，请点 star 支持，非常感谢 ^_^

功能

  • Amis

    • 基于 bootstrap
    • 基于 typescript 代码开发友好
    • 支持 json 配置渲染逻辑复杂的表单或页面，该功能十分强大
    • 拥有齐全的 admin 组件库，完全满足一般管理系统需求
    • 该框架已经广泛应用于企业级项目中，经得起实践的考验
    • 百度 FEX 团队更新频率高 (约两个月发布一个线上版本，平均每天 5 个代码提交)
      • 需求、功能升级、BUG、优化 等都有保障
      • 中文文档且文档内容较为齐全

  • Ovine 查看文档

    • 基于 amis 二次开发，拥有其所有优势
    • 支持生成自定义 amis 主题
    • 基于 webpack 打包，简单、速度快、支持热更新
    • 通用基本功能，开箱即用
      • 路由、权限、页面、组件 都由 json 配置，可简单、快速的生成复杂的 curd 表单或页面
      • 内置企业级权限管理完整实现，并集成到 json 配置中
        • 支持权限依赖、自定义设置权限、定义好权限后，可控制任何节点
      • 路由懒加载、配合 webpack dll，页面加载速度快
    • 强大的 mock 方案，实现脱离后端开发，轻松对接

项目演示 [预览]

个性化主题

个性化主题

JSON 配置 路由、页面、Form、组件

JSON 配置

强大权限管理 (集成在配置中，无需开发)

权限管理

Ovine 适合谁？

  • 适合企业内部运营管理后台
  • 适合需要强大权限管理的后台
  • 适合成百上千个 crud 操作的后台
  • 适合对自定义 UI 要求不是极其高的后台
  • 适合喜欢偷懒的前端开发
  • 适合喜欢钻研的后端开发
  • 适合外包项目、私活
  • 最后，我希望它适合你，节约你宝贵的时间 ^_^ ～

OVINE 版本日志

TODO

  • 第一阶段

    • 提供完整的基础项目模板，做到上手即用
    • 构建完整 DEMO 应用，实现管理后台基础功能
    • 持续修复现存 BUG
    • 完善的开发文档

  • 第二阶段

    • 开发 UI 界面编辑器
    • 读取 API 数据渲染应用

  • 第三阶段

    • 组件插件体系

期待你的 PR，支持开源 ^_^

资源

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Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
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